Új üzemeltetője van a budapesti közbringarendszernek

A közbeszerzési eljárás nyertese, az Inurba Mobility jelentős nemzetközi üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik: üzemeltet kerékpárokat a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot).

Az új szolgáltató a tervek szerint legalább 5000 teljesen új kerékpárt biztosít, amelyből legalább 1000 elektromos rásegítésű lesz, továbbá a jelenlegi szolgáltatási terület határától távolabbi, minden jelentős, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedheti idővel. Az új flotta a tervek szerint legkésőbb fél éven belül megjelenhet a budapesti utcákon - ismertette a közlekedési társaság.

December 24-étől kezdődik a pilot időszak, amely alatt február 15-ig 500 forintért MOL Bubi Pilot bérlettel lehet használni a közbringa-szolgáltatást.

Az átmeneti időszakban a közlekedési társaság megvizsgálja a Bubi-felhasználók használati szokásait a VI. kerületben, ezért a kerékpárok az eddigiektől eltérően nemcsak a gyűjtőállomásokon, hanem 168 Mobi-ponton - olyan kijelölt közterület, ahol rendezetten lehet letenni és felvenni a megosztott járműveket: kerékpárat, elektromos rollereket - is leadhatók lesznek.

A MOL Bubi második generációja a BKK egyik legnagyobb sikertörténete volt: a kezdeti rendszer radikális megújítása után 5-8 szorosára nőtt az utazásszám, az elmúlt 4,5 év alatt 14 millió alkalommal bérelték ki és több mint 31 millió kilométert tekertek a bringákkal az ügyfelek.