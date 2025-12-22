ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.76
usd:
330.57
bux:
110890.99
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Németország, Berlin, 2025. december 11. Katherina Reiche (CDU), a szövetségi gazdasági és energiaügyi miniszter sajtónyilatkozatot tart a Chemistry Agenda 2045 megnyitó rendezvénye előtt.Carsten Koall/dpa (Fotó: Carsten Koall/picture alliance via Getty Images
Nyitókép: Carsten Koall/dpa (Fotó: Carsten Koall/picture alliance via Getty Images

Válságüzenet Berlinből: először fordul elő, hogy a kormány nem képes betartani jóléti ígéretét

Infostart

Katherina Reiche gazdasági miniszter eddig sem titkolta, hogy átfogó reformokra van szükség Németországban. A tárcavezető mindezt azzal indokolja, hogy az ország gazdasági helyzete „nagyon súlyos”.

A kereszténydemokrata CDU minisztere elemzők szerint eddig is „kilógott a sorból”. Miközben Friedrich Merz kancellárral az élen a kormánypárti politikusok igyekeznek a német gazdaság helyzetéről, illetve a kilátásokról kedvezőbb képet vázolni, Reiche eddig sem rejtette véka alá, hogy válságos a helyzet.

A közelmúltban erről már nyilatkozott, akkor azonban még csak a talpra állás és ennek kapcsán egy „fitneszprogram” szükségességéről beszélt. Ezúttal azonban a német t-online hírportálnak adott évzáró interjújában mindezt részletezte is.

„A Német Szövetségi Köztársaság megalakulása óta először fordul elő, hogy a kormány nem képes betartani a jólétre és a felemelkedésre vonatkozó ígéretét” – jelentette ki a miniszter.

Reiche szerint a gazdaság stagnál, és az előrelépés csak úgy érhető el, ha „többet dolgozunk Németországban".

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy több munkára, ennek jegyében a munkaidő meghosszabbítására és a a munkahelyek védelmét célzó szigorú szabályozások enyhítésére, vagyis szükség esetén az elbocsátások felgyorsítására van szükség.

A miniszter szerint rugalmasabb munkahelyvédelmet kell bevezetni, amely védi a kiszolgáltatottakat, ugyanakkor különösen a magasabb bérű ágazatokban lehetővé teszi a létszám gyorsabb csökkentését. Ez ugyanakkor segítheti a vállalatokat az „átszervezésben”, az új piaci helyzetekhez való gyorsabb alkalmazkodásban – mondta.

A munkaidő növelésének eszközeként a nyugdíjkorhatár emelését indítványozta, illetve állást foglalt a korai nyugdíjazás alkalmazása ellen is. Sőt, szerinte több alkalmazottat kellene ösztönözni arra, hogy részmunkaidős állásról tejes munkaidejű foglalkoztatásra váltsanak. Ennek eszközeként az adókedvezményeket, valamint a gyermekgondozási szolgáltatások bővítésé említette.

Az egy év alatt ledolgozott órák száma Németországban 25 százalékkal alacsonyabb, mint az Egyesül Államokban

– támasztotta alá mindezt a gazdasági miniszter.

Reiche utalt arra, hogy az elmúlt években Németországot az export tette erőssé, ez azonban most „összeomlik”. Mint fogalmazott, az Egyesült Államok által bevezetett vámok veszélyeztetik üzleti modellünket. Emellett különösen a digitalizáció és a mesterséges intelligencia területén olyan mélyreható technológiai átalakulások zajlanak, amelyek megváltoztatják életmódunkat, munkavégzésünket és termelésünket – sorolta a miniszter, aki szerint vissza kell terelni az oszágot a korábbi útra.

„Ezek a változások olyan jelentősek, hogy valódi bátorság nélküli kisebb reformok aligha lesznek hasznosak Németország számára” – tette hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Válságüzenet Berlinből: először fordul elő, hogy a kormány nem képes betartani jóléti ígéretét

németország

gazdaság

miniszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén

Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén

A Mercedes-Benz 149,6 millió dolláros egyezséget kötött az amerikai államokkal a dízelbotrány lezárására – jelentette be hétfőn Letitia James, New York állam főügyésze. A német autógyártó szerint ezzel gyakorlatilag lezárultak a dízelbotrányhoz kapcsolódó jogi eljárások az Egyesült Államokban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmi csúcsot döntött a BUX - ezt kevesen várták a hétfői kereskedésben

Történelmi csúcsot döntött a BUX - ezt kevesen várták a hétfői kereskedésben

A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New Trump envoy says he will serve to make Greenland part of US

New Trump envoy says he will serve to make Greenland part of US

Denmark warns Washington to respect its sovereignty, while Greenland says it will decide its own future.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 22. 17:42
Donald Trump tucatjával hívta vissza az amerikai diplomatákat
2025. december 22. 14:00
Lehúzná a rolót az afgán menekültek előtt a német belügyminiszter
×
×
×
×