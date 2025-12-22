Válságüzenet Berlinből: először fordul elő, hogy a kormány nem képes betartani jóléti ígéretét

A kereszténydemokrata CDU minisztere elemzők szerint eddig is „kilógott a sorból”. Miközben Friedrich Merz kancellárral az élen a kormánypárti politikusok igyekeznek a német gazdaság helyzetéről, illetve a kilátásokról kedvezőbb képet vázolni, Reiche eddig sem rejtette véka alá, hogy válságos a helyzet.

A közelmúltban erről már nyilatkozott, akkor azonban még csak a talpra állás és ennek kapcsán egy „fitneszprogram” szükségességéről beszélt. Ezúttal azonban a német t-online hírportálnak adott évzáró interjújában mindezt részletezte is.

„A Német Szövetségi Köztársaság megalakulása óta először fordul elő, hogy a kormány nem képes betartani a jólétre és a felemelkedésre vonatkozó ígéretét” – jelentette ki a miniszter.

Reiche szerint a gazdaság stagnál, és az előrelépés csak úgy érhető el, ha „többet dolgozunk Németországban".

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy több munkára, ennek jegyében a munkaidő meghosszabbítására és a a munkahelyek védelmét célzó szigorú szabályozások enyhítésére, vagyis szükség esetén az elbocsátások felgyorsítására van szükség.

A miniszter szerint rugalmasabb munkahelyvédelmet kell bevezetni, amely védi a kiszolgáltatottakat, ugyanakkor különösen a magasabb bérű ágazatokban lehetővé teszi a létszám gyorsabb csökkentését. Ez ugyanakkor segítheti a vállalatokat az „átszervezésben”, az új piaci helyzetekhez való gyorsabb alkalmazkodásban – mondta.

A munkaidő növelésének eszközeként a nyugdíjkorhatár emelését indítványozta, illetve állást foglalt a korai nyugdíjazás alkalmazása ellen is. Sőt, szerinte több alkalmazottat kellene ösztönözni arra, hogy részmunkaidős állásról tejes munkaidejű foglalkoztatásra váltsanak. Ennek eszközeként az adókedvezményeket, valamint a gyermekgondozási szolgáltatások bővítésé említette.

Az egy év alatt ledolgozott órák száma Németországban 25 százalékkal alacsonyabb, mint az Egyesül Államokban

– támasztotta alá mindezt a gazdasági miniszter.

Reiche utalt arra, hogy az elmúlt években Németországot az export tette erőssé, ez azonban most „összeomlik”. Mint fogalmazott, az Egyesült Államok által bevezetett vámok veszélyeztetik üzleti modellünket. Emellett különösen a digitalizáció és a mesterséges intelligencia területén olyan mélyreható technológiai átalakulások zajlanak, amelyek megváltoztatják életmódunkat, munkavégzésünket és termelésünket – sorolta a miniszter, aki szerint vissza kell terelni az oszágot a korábbi útra.

„Ezek a változások olyan jelentősek, hogy valódi bátorság nélküli kisebb reformok aligha lesznek hasznosak Németország számára” – tette hozzá.