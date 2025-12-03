ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 3. szerda
Parkolóautomata Budapest belvárosában 2022. szeptember 5-én. Ettől a naptól többet kell fizetni a parkolásért Budapesten, a belső kerületekben hatszáz forintba kerül óránként, miután életbe lépett az új, négy zónatípusból álló egységes fővárosi parkolási rendszer.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Karácsony Gergely a fizetős parkolásról az ünnepek idején: erős lakossági nyomás is volt

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-én, 30-án és 31-én. A főpolgármester szerint a döntés hátterében egy nagyon erős lakossági nyomás is áll.

Idén december 24-e szerda, áthelyezett munkanap lesz, amit december 13-án, szombaton kell ledolgozni. Ez pedig egy ötnapos hosszú hétvégét eredményez december 24-től december 28-ig, vagyis szerdától vasárnapig. A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint

idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, december 24. és 2026. január 1. között.

A két ünnep között három munkanap lesz, ezeken a napokon lesz fizetős a parkolás Budapesten:

  • december 29., hétfő
  • december 30., kedd
  • december 31., szerda

A Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben módosította a parkolási rendeletet. Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, a döntés hátterében egy nagyon erős lakossági nyomás is áll.

„Ha elfogadjuk, hogy a fizetős parkolás nélkül nem lehet szabályozni a parkolóhelyek helyes használatát, akkor két ünnep között miért gondoljuk azt, hogy ez a szabály nem érvényesül?

Igazából szerintem nem az a kérdés, hogy ezt meg kellett volna lépni, hanem az, hogy eddig miért volt ez így.

Milyen logikai év szól amellett, hogy az egész évben van fizetős parkolás, de a két ünnep között nincs. Amikor elveszünk valamit, ami eddig volt, akkor az politikailag mindig kényes és azért utálják a politikusokat. De szerintem nem csak azt kell nézni, hogy az emberek rövid távon hogyan reagálnak egy dologra, hanem azt, hogy ez helyes-e vagy sem. Kevés parkolóhely van, és ezeket szabályozni tudjuk, részben egyébként a helyben lakók védelme miatt is, és az, hogy

ne adjunk valamit ingyen, amiből kevés van, mert akkor egyszerűen el fogjuk pazarolni, emiatt van fizetős parkolás.

Ezt szerintem mindenki elfogadta. Semmilyen érv nem szól amellett, hogy a két ünnep között ez megszűnjön” – fogalmazott a főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában.

A parkolási változásról az ünnepek előtt a BKK külön is emlékeztetni fogja a nagyközönséget.

A főpolgármester szerdán az InfoRádió Aréna című műsorának vendége lesz szerda este 6-kor.

