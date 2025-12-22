Erőszakos orvvadászon ütött rajta a TEK, aki a mezőőrre is rálőtt

Orvvadászaton ért két járőröző mezőőr egy nyírlugosi férfit és társát szombat reggel. Amikor intézkedni akartak ellenük, dulakodás kezdődött, amelynek során az egyik mezőőrt puskatussal megütötték, majd a menekülésük előtt még rájuk is lőttek (lövés végül nem ért senkit). Ezek után a TEK kivonult az orvvadász tanyájához, ahol elfogták a férfit – számol be róla a szon.hu.

A mezőőrök lövéseket hallottak az erdőben és a helyszínre siettek. Az orvvadászok egyiküket négyszer fejbe verte puskatussal. Az incidens után a fegyveres férfit kommandósok vitték be a rendőrségre, akik páncélozott járművel érkeztek. Az orvvadász társát, aki szintén elmenekült, még keresik.

Az elfogott férfi rendelkezett egyébként vadászengedéllyel, tagja volt a vadásztársaságnak, így legálisan is vadászhatott volna. A rendőrség büntetőeljárást indított, jogosulatlan vadászattal és hivatalos személy elleni erőszakkal is megvádolhatják a férfit – írja a Telex. Hozzáteszik, ha valóban megállapítják az orvvadászatot, a férfit kizárják a vadásztársaságból, vadászati és fegyvertartási engedélyét is visszavonják.