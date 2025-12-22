ARÉNA - PODCASTOK
A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai a VII. kerületi Szövetség utca egyik lakóházánál 2016. október 28-án, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy lakónál fegyvert vagy annak utánzatát látták. A TEK munkatársai az ingatlanban elfogtak két férfit, akiket átadtak a kerületi rendőrkapitányság beosztottjainak. Az elsődleges adatok szerint a férfiaknál airsoft-, vagyis szabadidős célú, műanyag golyót kilövő fegyver volt.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Erőszakos orvvadászon ütött rajta a TEK, aki a mezőőrre is rálőtt

Infostart

Az elfogott férfi társát még keresi a hatóság. A vicc az egészben, hogy a férfinak valójában volt vadászengedélye, legálisan is vadászhatott volna.

Orvvadászaton ért két járőröző mezőőr egy nyírlugosi férfit és társát szombat reggel. Amikor intézkedni akartak ellenük, dulakodás kezdődött, amelynek során az egyik mezőőrt puskatussal megütötték, majd a menekülésük előtt még rájuk is lőttek (lövés végül nem ért senkit). Ezek után a TEK kivonult az orvvadász tanyájához, ahol elfogták a férfit – számol be róla a szon.hu.

A mezőőrök lövéseket hallottak az erdőben és a helyszínre siettek. Az orvvadászok egyiküket négyszer fejbe verte puskatussal. Az incidens után a fegyveres férfit kommandósok vitték be a rendőrségre, akik páncélozott járművel érkeztek. Az orvvadász társát, aki szintén elmenekült, még keresik.

Az elfogott férfi rendelkezett egyébként vadászengedéllyel, tagja volt a vadásztársaságnak, így legálisan is vadászhatott volna. A rendőrség büntetőeljárást indított, jogosulatlan vadászattal és hivatalos személy elleni erőszakkal is megvádolhatják a férfit – írja a Telex. Hozzáteszik, ha valóban megállapítják az orvvadászatot, a férfit kizárják a vadásztársaságból, vadászati és fegyvertartási engedélyét is visszavonják.

