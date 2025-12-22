Hol van most egyáltalán hó?

A HungaroMet térképre vitte, hogy hol lehet most nagyobb mennyiségű hóval találkozni. Mint kiderült, vastagabb hótakaró elsősorban a Skandináv-félszigeten, illetve a magasabb hegyvidéki területeken jellemző.

A helyzet változóban van, karácsonyra csapadék érkezik, de lehűlés a jelenlegi forgatókönyvek szerint hazánkban csak később jön, így nálunk elsősorban esőre lehet számítani, de lesznek helyek, például a Dunántúl, ahol egyre nagyobb esély mutatkozik a szilárd halmazállapotú csapadékra. Havazás még a helyekben fordulhat majd elő karácsonykor.