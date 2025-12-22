ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.08
usd:
330.03
bux:
110471.72
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kopasz fák egy havas tájon.
Nyitókép: Getty Images/fotokostic

Hol van most egyáltalán hó?

Infostart

Jelenleg nemcsak hazánkban, hanem Európa nagy részén is szürke a térkép és a táj.

A HungaroMet térképre vitte, hogy hol lehet most nagyobb mennyiségű hóval találkozni. Mint kiderült, vastagabb hótakaró elsősorban a Skandináv-félszigeten, illetve a magasabb hegyvidéki területeken jellemző.

A helyzet változóban van, karácsonyra csapadék érkezik, de lehűlés a jelenlegi forgatókönyvek szerint hazánkban csak később jön, így nálunk elsősorban esőre lehet számítani, de lesznek helyek, például a Dunántúl, ahol egyre nagyobb esély mutatkozik a szilárd halmazállapotú csapadékra. Havazás még a helyekben fordulhat majd elő karácsonykor.

Kezdőlap    Életmód    Hol van most egyáltalán hó?

időjárás

havazás

tél

síelés

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek 53 százaléka egyetért az adminisztratív katonai nyilvántartás esetleges bevezetésével, míg egyharmaduk ellenzi azt – derül ki az NMS ügynökségnek a Cseh Rádió számára készített felméréséből. Az adminisztratív nyilvántartás a 18 és 60 év közötti cseh állampolgárokat érintené, akikre a hadkötelezettség vonatkozik.
 

Németország már a drónháborúra készül

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Volodimir Zelenszkij elégedettnek tűnik, de „Moszkva nem mutat hajlandóságot”

Brutális fegyvervásárlásba kezd Oroszország egyik nyugati szomszédja

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Napi kilenc kamion sajtot adnak fel exportra – így erősíti piaci pozícióit a Kőröstej

Napi kilenc kamion sajtot adnak fel exportra – így erősíti piaci pozícióit a Kőröstej

Orvosból lett sajtexportőr, majd a hazai tejipar egyik legfontosabb szereplője: Riad Naboulsi története egyszerre szól vállalkozói bátorságról, pénzügyi fegyelemről, és arról, hogyan lehet magyar tejből világszinten is jegyzett márkákat építeni. A Kőröstej ma már négy üzemben mintegy 500 ezer liter tejet dolgoz fel naponta, több mint 65 országba szállít, és exportteljesítménye önmagában a teljes magyar kivitel egy ezrelékét adja. A növekedés ugyanakkor komoly forgótőke- és beruházásigénnyel jár, amit a vállalat hosszú ideje szoros banki partnerséggel kezel. Boros Zoltán, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának nagyvállalati ügyfelekért felelős igazgatója szerint a Kőröstej sikerének kulcsa az erős exportorientáció, a magas hozzáadott értékű sajtkínálat és a fegyelmezett költséggazdálkodás – ezekre a pillérekre épül az a fejlesztési pálya, amelynek következő állomásai már most körvonalazódnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett: betiltják a tűzijátékot és petárdát, fájó bírságra számíthat, aki ezt megszegi

Most érkezett: betiltják a tűzijátékot és petárdát, fájó bírságra számíthat, aki ezt megszegi

A pirotechnikai eszközök helyett a szervezők világszínvonalú látványelemekkel várják a szilveszterezőket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi gunmen threw explosives at start of attack and practised shooting weeks before, police allege

Bondi gunmen threw explosives at start of attack and practised shooting weeks before, police allege

Videos also show the pair allegedly training in rural Australia and making statements in front of Islamic State group flags.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 22. 04:15
Ha T-Rexben alszol, akkor azt azonnal hagyd abba
2025. december 19. 18:28
Karácsonyi tűzmegelőzési kisokos – összegyűjtöttük a legfontosabb intelmeket
×
×
×
×