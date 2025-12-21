Egyre biztosabb, hogy ki lesz Donald Trump utódja

Erika Kirk beszédében egyértelművé tette, hogy J. D. Vance alelnököt tekinti Donald Trump politikai örökösének. Kijelentette, hogy

céljuk Vance megválasztása az Egyesült Államok 48. elnökének,

utalva arra, hogy a jelenlegi ciklust követően az alelnöknek kell átvennie a stafétát. Vance a várakozások szerint vasárnap tart előadást a rendezvényen, amely a BBC értékelése szerint az utódlási harc egyik fontos állomása lehet.

Törésvonalak a konzervatív táboron belül

A konferencia nem telt el konfliktusok nélkül: a felszíni egység mögött komoly belső ellentétek mutatkoztak a jobboldali véleményvezérek között. Ben Shapiro podcaster élesen kritizálta médiaszereplő társait, köztük Tucker Carlsont és Candace Owenst, akiket „szélhámosoknak” nevezett - írja a BBC alapján a penzcentrum.hu.

Shapiro különösen azt sérelmezte, hogy egyes szereplők hajlandóak voltak párbeszédet folytatni szélsőséges nézeteket valló kommentátorokkal, vagy összeesküvés-elméleteket terjesztettek Charlie Kirk halálával kapcsolatban.

Kísérlet a békítésre

A feszült légkörben Erika Kirk a hidak felégetése helyett az összefogás fontosságát hangsúlyozta. Elismerte, hogy a közösségen belül mély törésvonalak alakultak ki az elmúlt hónapokban, de emlékeztette a résztvevőket, hogy a véleménykülönbségek ellenére a közös célra kell összpontosítaniuk.