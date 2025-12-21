ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 21. vasárnap Tamás
Erika Kirk, a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk özvegye a néhai amerikai konzervatív politikai aktivista gyászszertartásán az arizonai Glendale város State Farm Stadionjában 2025. szeptember 21-én. A 31 éves Kirköt, a Turning Point USA nevű szervezet alapítóját szeptember 10-én lőtték le egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen a utahi Oremben.
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Egyre biztosabb, hogy ki lesz Donald Trump utódja

Infostart

Éles belpolitikai viták és a jövőbeli elnökjelölti ambíciók kerültek a középpontba az amerikai konzervatívok phoenixi találkozóján. Az eseményen Erika Kirk, a meggyilkolt aktivista, Charlie Kirk özvegye nyíltan kiállt J. D. Vance alelnök elnöki aspirációi mellett.

Erika Kirk beszédében egyértelművé tette, hogy J. D. Vance alelnököt tekinti Donald Trump politikai örökösének. Kijelentette, hogy

céljuk Vance megválasztása az Egyesült Államok 48. elnökének,

utalva arra, hogy a jelenlegi ciklust követően az alelnöknek kell átvennie a stafétát. Vance a várakozások szerint vasárnap tart előadást a rendezvényen, amely a BBC értékelése szerint az utódlási harc egyik fontos állomása lehet.

Törésvonalak a konzervatív táboron belül

A konferencia nem telt el konfliktusok nélkül: a felszíni egység mögött komoly belső ellentétek mutatkoztak a jobboldali véleményvezérek között. Ben Shapiro podcaster élesen kritizálta médiaszereplő társait, köztük Tucker Carlsont és Candace Owenst, akiket „szélhámosoknak” nevezett - írja a BBC alapján a penzcentrum.hu.

Shapiro különösen azt sérelmezte, hogy egyes szereplők hajlandóak voltak párbeszédet folytatni szélsőséges nézeteket valló kommentátorokkal, vagy összeesküvés-elméleteket terjesztettek Charlie Kirk halálával kapcsolatban.

Kísérlet a békítésre

A feszült légkörben Erika Kirk a hidak felégetése helyett az összefogás fontosságát hangsúlyozta. Elismerte, hogy a közösségen belül mély törésvonalak alakultak ki az elmúlt hónapokban, de emlékeztette a résztvevőket, hogy a véleménykülönbségek ellenére a közös célra kell összpontosítaniuk.

