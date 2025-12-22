ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 22. hétfő
drónt irányító konzolt kézben tartó férfi
Nyitókép: Pixabay

Korszakalkotó hadi drónnal készül előállni Németország

Infostart / MTI

Sikeresen lezajlottak a német TDW és a Stark Defence hadiipari vállalatok első éles harcifejes tesztjei a Virtus típusú kamikazedrónnal, megnyitva ezzel az utat az új drónfegyverek rendszerbe állítása előtt a Bundeswehrnél.

A fegyvergyártó cégek egy bajorországi lőtéren tesztelték a kamikázedrónok hatékonyságát páncélozott célpontok ellen.

Az úgynevezett „loitering munition" - kóborló vagy őrjáratozó lőszer - olyan robbanófejjel ellátott drón, amely hosszabb ideig képes egy célterület felett tartózkodni, majd adatkapcsolaton keresztül kapja meg a támadási parancsot. Az ilyen rendszerek jelenleg a Bundeswehr csapattesztjein is szerepelnek. A Bundeswehr beszállítói versenyében a Stark Defence mellett a Helsing és a Rheinmetall is részt vesz.

A TDW ügyvezetője, Andreas Seitz szerint az ukrajnai háborúban a különböző célpontoknak mintegy 70 százalékát a kóborló lőszerekkel semmisítették meg. A TDW (Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme) a francia-európai MBDA fegyveripari konszern leányvállalata, és robbanófejek fejlesztésére specializálódott. Seitz közölte: a vállalat már most arra készül, hogy évente több ezer, később akár több tízezer vagy százezer darab szabványosított harcifejet tudjon előállítani. Céljuk, hogy német gyártóként egységes ipari szabványt alakítsanak ki a jelenleg eltérő formátumok helyett.

A Stark Defence alelnöke, Josef Kranawetvogl szerint a Virtus drón több mint 100 kilométeres hatótávolságú, egy óránál hosszabb ideig képes a levegőben maradni, és kifejezetten ellenséges harckocsik, légvédelmi rakétaállások és radarok elleni bevetésre tervezték. A mostani ipari teszt során a gyártó közlése szerint a harcifej több mint 800 milliméter vastag páncélacélt ütött át.

A Bundeswehr párhuzamosan saját kísérleteket is folytat. A hadsereg egy korábbi teszt során Szász-Anhaltban, az altmarki gyakorlótéren felderítő drónokból, mesterséges intelligenciával támogatott vezetési szoftverből és különböző gyártók kamikazedrónjaiból álló drónrajokat próbált ki. A hadsereg ezt a jövő harcvezetése szempontjából fontos mérföldkőnek nevezte. A tesztek során a drónok éles robbanófej nélkül repültek.

Christian Freuding altábornagy, a szárazföldi haderő főfelügyelője bejelentette: 2027-ig hadrendbe állítják az első, közepes hatótávolságú kamikazedrón-egységet, 2029-ig pedig további ötöt. Egy ilyen egység nagyjából egy század létszámának felel meg.

