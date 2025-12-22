ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 22. hétfő
Jeszenszky Géza, történész, volt külügyminiszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) Eötvös József Kutatóközpont John Lukacs Intézete és a Habsburg Ottó Alapítvány által szervezett, Jalta vagy Helsinki? című konferencián Budapesten, az NKE Ludovika Campuson 2025. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Jeszenszky Géza: szivesen vitatkoznék Orbán Viktorral diplomáciai kérdésekről

Infostart / MTI

A volt külügyminiszter a közmédia "Kell még valamit mondanom, Ildikó?" című podcastjában, azt mondta, hogy a miniszterelnök külpolitikájában megváltozott a korábbi szemlélet.

Jeszenszky Géza úgy látja, hogy ez az átalakulás elsősorban Oroszországgal és a nyugattal kapcsolatos magatartásban látható. Megjegyezte, tavaly egy közös barátjuk kérésére írt Orbán Viktornak egy levelet, amelyben ismertette saját politikai felfogását és kitért arra is, hogy miről beszélt ő és Orbán Viktor Antall Józseffel halála előtt.

A volt külügyminiszter szerint ha a miniszterelnök folytatta volna azt a külpolitikát, amelyet Antall József és ő is képviselt, semmiféle kritikája nem lenne Orbán Viktorral szemben. Hozzátette, most is azokhoz a célokhoz tartja magát, amelyeket a rendszerváltozáskor nem csupán a kormány, hanem az ellenzék - és különösen a Fidesz - támogatásával maguk elé tűztek.

Jeszenszky Géza arról is beszélt, hogy Magyarország nyugatbarát orientációját szerinte Magyar Péter és a Tisza Párt jobban tudná képviselni.

Hozzátette, egy éve a V21 csoporttal érdeklődést kaptak a Tisza Párttól arra vonatkozóan, hogy mit képviselnek a szervezet tagjai bizonyos kérdésekben. Elmondta, többek között Balázs Péter volt külügyminiszterrel írtak egy feljegyzést. Bár nem tudja mi lett ennek a dokumentumnak a sorsa, örült annak, hogy Magyar Péter egy székesfehérvári beszédében olyanokat mondott akár orosz vagy ukrán kérdésben is, amelyekkel egyetért.

A volt külügyminiszter arra is kitért, hogy a világtörténelem és az emberiség szempontjából nagyon fontos az, hogy az agresszió ne legyen kifizetődő. Hangsúlyozta, Európa megtanulta a két világháborúban azt, hogy

a béke mennyire fontos, Európa pedig nem háborúpárti.

Hozzátette, úgy gondolja, hogy Oroszország háborús jóvátétellel tartozik az agresszió következményeiért. Szerinte ha Oroszország valóban jóvátételt fizetne az okozott károkért, az sokkal több lenne, mint a befagyasztott orosz vagyon.

Jeszenszky Géza úgy véli, ha ezt a jóvátételt nem fizetnék meg, akkor az ő felfogása szerint erkölcsileg jóváhagyható lenne a befagyasztott vagyon felhasználása Ukrajna fenntartására és újjáépítésének finanszírozására. A volt külügyminiszter hangsúlyozta, az orosz-ukrán háborút Vlagyimir Putyin orosz elnök és az őt támogatók tartják fenn.

Kiemelte, a béke és a tűzszünet kérdésében Amerikának, az EU-nak és - ha lehet - Magyarországnak is Oroszországra kell nyomást gyakorolnia. Az uniós támogatások kapcsán azt is megjegyezte, hogy a kormány kezében volt és van az is, hogy ezeket a forrásokat Magyarország megkapja.

A magyar diplomácia egykori vezetője szerint Orbán Viktor intellektuális képességei kétségtelenül kimagaslóak.

Úgy fogalmazott, ha valaki ily mértékben, egy személyben tud egy országot nemcsak jogilag, formálisan irányítani, hanem mindent - akár a médiát is - kézben tartani, ahhoz "valami különleges tehetség kell". Kiemelte, Orbán Viktor rekordot ért el abban is, hogy mennyi ideje miniszterelnök, de a magyar történelemben Tisza Kálmánt is túlszárnyalta már.

A volt külügyminiszter a kül- és belpolitikai kérdések, a tapasztalatai és a fiával való kapcsolata mellett az ellene elkövetett merényletkísérletről is beszélt.

Jeszenszky Géza: szivesen vitatkoznék Orbán Viktorral diplomáciai kérdésekről

orbán viktor

jeszenszky géza

volt külügyminiszter

