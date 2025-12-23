Időjárási meglepetések karácsonyra, hatalmas ajándék közeleg

Túlnyomóan borult, párás idő valószínű, kedden legfeljebb kisebb körzetekben lehet szakadozás.
Szitálás előfordulhat, kedd délutántól a Dunántúlon eső is várható.
A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +5 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 2 és 8 fok között alakul.
Szerdán azonban ünnepi üzemmódba kapcsol az időjárás.
Az alábbi videóból kiderül, hogy december 24-én az ország nyugati felén lehet havazásra számítani.
Azt is láthatják, hogy az ünnep második napjának éjszakáján akár mínusz 8 fokos hidegre is számíthatunk.