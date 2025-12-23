ARÉNA - PODCASTOK
A felhősáv fölött süt a nap.
Nyitókép: Pixabay

Időjárási meglepetések karácsonyra, hatalmas ajándék közeleg

Infostart

Kedden még marad az egyhangúság, karácsonykor viszont változás körvonalazódik: a táj ugyan inkább csak kisebb területen fehéredhet ki, a napot viszont egyre nagyobb területen pillanthatjuk meg.

Túlnyomóan borult, párás idő valószínű, kedden legfeljebb kisebb körzetekben lehet szakadozás.

Szitálás előfordulhat, kedd délutántól a Dunántúlon eső is várható.

A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +5 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 2 és 8 fok között alakul.

Szerdán azonban ünnepi üzemmódba kapcsol az időjárás.

Az alábbi videóból kiderül, hogy december 24-én az ország nyugati felén lehet havazásra számítani.

Azt is láthatják, hogy az ünnep második napjának éjszakáján akár mínusz 8 fokos hidegre is számíthatunk.

