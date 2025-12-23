Ilyen lesz az új összecsukható iPhone

A tokokat és egyéb kiegészítőket gyártó cégeknek szánt tervrajzok alapján elkészült az első olyan grafika, ami azt mutatja, az adatok alapján hogyan nézhet ki az Apple első összecsukható mobilja, az iPhone Fold – írja a GSMArena cikke nyomán a hvg.hu. Hozzáteszik, ezek alapján úgy tűnik, az eszköznek nagyon szokatlan méretaránya lehet.

A kiszivárgott információk alapján az Apple szeretné elérni, hogy a belső kijelző, ha kinyitják a mobilt, ne legyen négyzet alakú, hanem rögtön fekvő módban lehessen látni a készüléket. Praktikus ok húzódhat a megoldás mögött:

ez az elrendezés lehetővé tenné, hogy az iPadre elérhető alkalmazások már az első naptól kezdve kompatibilisek legyenek a mobillal, a fejlesztőknek pedig ne kelljen semmilyen más módosítást végezni a forráskódon.

Az adatok alapján az iPhone Fold az alábbi méretekkel bírhat: a belső kijelzője 7,76 colos lehet 2713 x 1920 pixeles felbontással, míg a külső kijelzőnél 5,49 colos méretre és 1422 x 2088 pixeles felbontásra lehet számítani. Ez utóbbi rendkívül szokatlan képarányt eredményezne. Összecsukva 120,6 x 83,8 x 9,6 mm-es, kihajtva pedig 120,6 x 167,6 x 4,8 mm-es lehet az új iPhone Fold.

A tervrajz arról is árulkodik, hogy a belső kijelző alá egy rejtett kamera kerül, a külső esetében egy kameralyukas megoldással lehet majd szelfizni. A hátlapon két kamera kaphat helyet, olyan elrendezésben, mint az iPhone Air esetében.

A készüléket várhatóan 2026 őszén mutatják be, ám bizonyos szóbeszédek szerint a tömeggyártás nehézségekbe ütközött, így az csak 2027-ben kezdődhet meg.