Nyitókép: Pixabay

Bevezetik a sorkatonaságot a horvátok, orosz különmegbízott érkezett Amerikába – a nap hírei

Infostart

Váratlanul az Egyesült Államokba érkezett az orosz elnök különmegbízottja, egy uniós gyermekvédelmi szabályozás megalkotását kezdeményezte a DK, megszavazta a horvát parlament a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását – a nap legfontosabb hírei.

A párbeszéd, mindig jobb, mint a háború – jelentette ki az orosz elnök Moszkvában, és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump csak elhalasztotta a budapesti béketárgyalást. Eközben a CNN értesülése szerint váratlanul az Egyesült Államokba érkezett az orosz elnök Washingtonnal való kapcsolattartásért felelős különmegbízottja. Kirill Dmitrijev.

Az Európai Tanács elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, beleértve a védelmi és biztonsági szükségletek kielégítését is – jelentette ki Brüsszelben az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen közölte: a tagállamok felkérték a testületet, hogy dolgozzon ki új támogatási formákat, különös tekintettel az orosz befagyasztott vagyonból finanszírozandó jóvátételi hitel lehetőségére.

Londonban tanácskoznak az Ukrajnát támogató országok vezetői. A fő téma az orosz olaj- és gázexport világpiacról való kiszorítása, valamint a zárolt orosz vagyoneszközök Ukrajna védelmére fordítása lesz. Nagy-Britannia már több mint 2 milliárd fontos hitelkeretet biztosított Ukrajnának a zárolt orosz vagyon hozamából.

Az uniós vezetők szerint az eurózóna növekedése 1 százalék lesz, ezt sokszorosan meghaladja Kína és az Egyesült Államok növekedése – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Viktor közölte: az unió ebben a helyzetben úgy döntött, tovább támogatja az ukrajnai háborút. A kormányfő az orosz–amerikai békecsúcsról azt mondta: a tervezett találkozó nem került le a napirendről, de még nem dőlt el, mikor lesz.

Magyarország nem akar háborúba menni, és nem is fog, ezért nem támogatja az Ukrajnával kapcsolatos uniós katonai és pénzügyi intézkedéseket – jelentette ki az egynapos uniós csúcstalálkozó után a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem küld embert, fegyvert vagy pénzt, de kész segíteni egy béketárgyalás megszervezésében.

A szlovák miniszterelnök szerint a brüsszeli egynapos uniós csúcson sikerült elérni, hogy a befagyasztott orosz vagyon elkobzása ne szerepeljen a záródokumentumban. Robert Fico kijelentette: Szlovákia nem támogatja Ukrajna katonai kiadásait, és csak humanitárius segítségnyújtásra hajlandó.

Egy uniós gyermekvédelmi szabályozás megalkotását kezdeményezte Dobrev Klára az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnökeinek írt levelében a Szőlő utcai botránnyal kapcsán. A DK vezetője úgy véli, a kormány nem fog gyökeres változásokat végrehajtani a hazai gyermekvédelemben.

A Sziget fesztivál megmentése érdekében a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elvonná a főpolgármester javaslatát kétszer is leszavazó fővárosi tulajdonosi bizottság hatáskörét – értesült a Magyar Hang. Baranyi Krisztina, a Kutya Párt fővárosi frakciójának tagja a jövő szerdai Fővárosi Közgyűlésre adta be erről szóló javaslatát.

A későn érkező mentőket okolják egy fiatal magyar férfi haláláért Ausztriában. Az eset a ritkábban lakott területek sürgősségi egészségügyi ellátásának hiányosságaira terelte a figyelmet a Kronen Zeitung című osztrák lap beszámolója szerint.

Megszavazta a horvát parlament a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását. A katonai alapkiképzés - a kötelező sorkatonai szolgálat részeként – 2 hónapig tart, és jövő januárban indul. Minden 18. életévét betöltött férfi az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti 19. életévét.

Horvátországban jövőre 1050 euróra, valamivel több mint 408 ezer forintra nő a bruttó minimálbér a jelenlegi bruttó 970 euróról. A miniszterelnök hangsúlyozta: az állam az első 3 hónapban megtéríti a minimálbért fizető munkaadóknak két bér közötti különbséget.

Leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával az amerikai elnök egy ontariói reklámkampány miatt. Ebben Ronald Reagan vámellenes beszédét használták fel, amely szerint a magas vámok kereskedelmi háborúkhoz és munkahelyek megszűnéséhez vezetnek.

Az Európai Unió szerint a TikTok és a Meta megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt. Egyebek között nem biztosítottak egyszerű mechanizmusokat a felhasználók számára a jogellenes tartalmak bejelentésére, valamint nem tették lehetővé a tartalommoderálási döntések hatékony megtámadását.

a nap hírei

a nap legfontosabb hírei

napinfó

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Mivel Vlagyimir Putyin minden tűzszüneti kezdeményezést elutasít, meg kell állítani az orosz háborús gépezet finanszírozását – mondta a „hajlandók koalíciójának” londoni találkozóját kezdeményező Keir Starmer brit kormányfő.
 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

Ukraine allies pledge to take Russian oil and gas off global market

Ukraine allies pledge to take Russian oil and gas off global market

A "coalition of the willing" meeting in London seeks to increase pressure on Russia to end its war in Ukraine.

