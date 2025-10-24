Bevezetik a sorkatonaságot a horvátok, orosz különmegbízott érkezett Amerikába – a nap hírei

A párbeszéd, mindig jobb, mint a háború – jelentette ki az orosz elnök Moszkvában, és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump csak elhalasztotta a budapesti béketárgyalást. Eközben a CNN értesülése szerint váratlanul az Egyesült Államokba érkezett az orosz elnök Washingtonnal való kapcsolattartásért felelős különmegbízottja. Kirill Dmitrijev.

Az Európai Tanács elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, beleértve a védelmi és biztonsági szükségletek kielégítését is – jelentette ki Brüsszelben az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen közölte: a tagállamok felkérték a testületet, hogy dolgozzon ki új támogatási formákat, különös tekintettel az orosz befagyasztott vagyonból finanszírozandó jóvátételi hitel lehetőségére.

Londonban tanácskoznak az Ukrajnát támogató országok vezetői. A fő téma az orosz olaj- és gázexport világpiacról való kiszorítása, valamint a zárolt orosz vagyoneszközök Ukrajna védelmére fordítása lesz. Nagy-Britannia már több mint 2 milliárd fontos hitelkeretet biztosított Ukrajnának a zárolt orosz vagyon hozamából.

Az uniós vezetők szerint az eurózóna növekedése 1 százalék lesz, ezt sokszorosan meghaladja Kína és az Egyesült Államok növekedése – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Viktor közölte: az unió ebben a helyzetben úgy döntött, tovább támogatja az ukrajnai háborút. A kormányfő az orosz–amerikai békecsúcsról azt mondta: a tervezett találkozó nem került le a napirendről, de még nem dőlt el, mikor lesz.

Magyarország nem akar háborúba menni, és nem is fog, ezért nem támogatja az Ukrajnával kapcsolatos uniós katonai és pénzügyi intézkedéseket – jelentette ki az egynapos uniós csúcstalálkozó után a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem küld embert, fegyvert vagy pénzt, de kész segíteni egy béketárgyalás megszervezésében.

A szlovák miniszterelnök szerint a brüsszeli egynapos uniós csúcson sikerült elérni, hogy a befagyasztott orosz vagyon elkobzása ne szerepeljen a záródokumentumban. Robert Fico kijelentette: Szlovákia nem támogatja Ukrajna katonai kiadásait, és csak humanitárius segítségnyújtásra hajlandó.

Egy uniós gyermekvédelmi szabályozás megalkotását kezdeményezte Dobrev Klára az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnökeinek írt levelében a Szőlő utcai botránnyal kapcsán. A DK vezetője úgy véli, a kormány nem fog gyökeres változásokat végrehajtani a hazai gyermekvédelemben.

A Sziget fesztivál megmentése érdekében a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elvonná a főpolgármester javaslatát kétszer is leszavazó fővárosi tulajdonosi bizottság hatáskörét – értesült a Magyar Hang. Baranyi Krisztina, a Kutya Párt fővárosi frakciójának tagja a jövő szerdai Fővárosi Közgyűlésre adta be erről szóló javaslatát.

A későn érkező mentőket okolják egy fiatal magyar férfi haláláért Ausztriában. Az eset a ritkábban lakott területek sürgősségi egészségügyi ellátásának hiányosságaira terelte a figyelmet a Kronen Zeitung című osztrák lap beszámolója szerint.

Megszavazta a horvát parlament a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását. A katonai alapkiképzés - a kötelező sorkatonai szolgálat részeként – 2 hónapig tart, és jövő januárban indul. Minden 18. életévét betöltött férfi az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti 19. életévét.

Horvátországban jövőre 1050 euróra, valamivel több mint 408 ezer forintra nő a bruttó minimálbér a jelenlegi bruttó 970 euróról. A miniszterelnök hangsúlyozta: az állam az első 3 hónapban megtéríti a minimálbért fizető munkaadóknak két bér közötti különbséget.

Leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával az amerikai elnök egy ontariói reklámkampány miatt. Ebben Ronald Reagan vámellenes beszédét használták fel, amely szerint a magas vámok kereskedelmi háborúkhoz és munkahelyek megszűnéséhez vezetnek.

Az Európai Unió szerint a TikTok és a Meta megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt. Egyebek között nem biztosítottak egyszerű mechanizmusokat a felhasználók számára a jogellenes tartalmak bejelentésére, valamint nem tették lehetővé a tartalommoderálási döntések hatékony megtámadását.