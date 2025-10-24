ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 24. péntek
Vlagyimir Putyin orosz elnök a globális atomenergetikai fórum csúcsszintű tanácskozásán a moszkvai Összoroszországi Kiállítási Központban 2025. szeptember 25-én, a kezdőnapon. A nemzetközi rendezvény szeptember 28-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Infostart / MTI
A kétoldalú kapcsolatokról és az ukrajnai rendezésről tárgyalni érkezett pénteken az Egyesült Államokba Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója.

„Amerikai kollégáinkkal tudatni fogjuk, hogy Ukrajna, sajnos, megszakítja a szükséges párbeszédet, és ezt a britek és az európaiak kérésére teszi, akik a konfliktus folytatódását szeretnék” – mondta Dmitrijev orosz újságíróknak New Yorkban. „Nagyon sok kísérletet látunk emellett európai kollégáink, Nagy-Britannia részéről arra, hogy megakadályozzák az Oroszország és az Egyesült Államok közötti közvetlen párbeszédet, a Putyin elnök és Trump elnök közötti közvetlen párbeszédet” – tette hozzá Dmitrijev.

A különmegbízott közölte, hogy a tervezett több találkozója közül csak egy lesz nyilvános, de erről sem árult el részleteket. Az Axios amerikai hírportál azt írta, hogy Dmitrijev szombaton Steven Witkoffal, az amerikai elnök különmegbízottjával találkozik majd Miamiban.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egy pénteki moszkvai fórumon azt hangoztatta, hogy információs kampány indult Nyugaton a budapesti orosz–amerikai csúcs meghiúsítására.

„Az elmúlt néhány napban információs támadásnak lehettünk tanúi, amelyben minden szerepet kapott: a mesterséges intelligencia, a hagyományos média és a tudósítók is a Budapesten megrendezendő tárgyalásokkal kapcsolatban. Nézzék, mi volt a helyzet: az országok megegyeztek és a találkozóra készültek, de elindult egy olyan információs kampány, amely az emberekben világszerte azt a benyomást keltette, hogy úgy tűnik, a tárgyalások lemondásra kerülnek... Az embereknek magukban el kellett volna fogadniuk, hogy ezek a tárgyalások feleslegesek, nem fognak megtörténni, hogy valami történni fog velük” – mondta. A szóvivő szerint a nyugati országok, miközben a dezinformáció elleni küzdelemről beszélnek, valójában maguk generálják ezt ipari méretekben.

