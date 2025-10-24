ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 24. péntek Salamon
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mond az Európai Bizottság ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról tartandó szavazás elõtt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Ursula von der Leyen: kielégítjük Ukrajna védelmi és biztonsági szükségleteit is

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Ursula von der Leyen szerint az Európai Tanács egyértelmű elkötelezettséget mutat Ukrajna támogatása mellett, ami magában foglalja a védelmi és biztonsági szükségletek kielégítését is.

Az Európai Tanács egyértelmű elkötelezettséget mutat Ukrajna támogatása mellett, ami magában foglalja a védelmi és biztonsági szükségletek kielégítését is – hangsúlyozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben a csütörtöki egynapos EU-csúcs végén.

Von der Leyen az uniós tagállami vezetők tanácskozását követő sajtótájékoztatóján elmondta: a tanácsi következtetések erőteljesen fogalmaznak az Ukrajna szükségleteinek kezelésére irányuló közös uniós szándékról. "Az Európai Tanács nagyon világos elköteleződést vállalt ebben a kérdésben" – fogalmazott.

Hozzátette: a tagállamok felkérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki lehetséges megoldásokat a támogatás további formáira. "Ez a téma egyáltalán nem egyszerű, nagyon összetett, ezért megvitattuk. De az is világos, hogy több pontot még tisztázni kell, mélyebben meg kell vizsgálni, és tovább kell dolgozni rajtuk" – mondta.

Ismertette: "egyetértés volt abban, mit kell tenni – ez az orosz befagyasztott vagyonból finanszírozandó jóvátételi hitel –, és most azon kell dolgozni, hogyan válhat ez lehetővé, és mi a legjobb módja a továbblépésnek ezen a téren. Hozzátette: a csütörtöki tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy azonosítsák azokat a pontokat, amelyeket még tisztázni kell.

Ezzel összefüggésben Von der Leyen elmondta továbbá, hogy elsősorban a befagyasztott vagyonra összpontosítanak, és különböző lehetőségeket kell megvizsgálni. "Megerősíthetem, hogy az Európai Központi Bank elnöke és az Eurocsoport elnöke is nagyon világosan fogalmazott: ezek olyan kérdések, amelyeket kezelni kell – és kezelhetők is" – jelentette ki.

Bart De Wever csütörtökön tanácskozást követően kijelentette, hogy országa konkrét és szilárd garanciákat vár, mielőtt jóváhagyná azt a tervet, amely a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával jelentős összegű hitelt biztosítana Ukrajnának. Belgium álláspontja kulcsfontosságú, mivel egy belga pénzügyi intézmény, az Euroclear kezeli azokat az eszközöket, amelyeket a tervben felhasználnának.

De Wever szerint a jogi egyértelműség segíthetne meggyőzni őt, ugyanakkor hozzátette, úgy tűnik, sok uniós vezető is megosztott a tervet illetően. Szavai szerint

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke arra figyelmeztette az uniós vezetőket, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásához pénzügyi garanciákra van szükség, mivel a piacok bizalma forog kockán.

A belga kormányfő elmondása szerint Lagarde hangsúlyozta, hogy a lefoglalt eszközök mögött biztos fedezetnek kell állnia arra az esetre, ha Oroszország valamilyen okból igényt tartana a pénzre. A belga kormányfő szerint az uniós vezetők között egyelőre nem született egyértelmű megállapodás arról, ki vállalná ezt a garanciát.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a zárolt orosz vagyonból származó adóbevételnek semmi köze a belga állásponthoz, és felháborítónak nevezte azt a feltételezést, hogy Belgium azért ellenzi az eszközök lefoglalását, mert meg akarja tartani az ezekből származó bevételeket. Elismerte hogy az orosz eszközök adóbevételeket termelnek országa számára, ugyanakkor hozzátette, "boldog lesz az a nap, amikor ez a pénz elhagyja Belgiumot."

Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy az orosz befagyasztott vagyonból tervezett hitel ötletét nem tették félre, jóllehet a vezetők enyhítettek az erre vonatkozó tanácsi következtetések megfogalmazásán.

"Nem temettük el a javaslatot, lehetőségünk volt megvitatni a technikai részleteket. Lépésről lépésre kell haladnunk, mert nem tehetünk semmit, ami sértené a nemzetközi jogot" – nyilatkozta.

