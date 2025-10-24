Meghalt egy magyar fiatal, botrány a mentőhelikopterek körül Ausztriában

Rosszul lett, majd meghalt egy 19 éves magyar férfi az ausztriai Wildalpenben, miután a kiérkező mentőhelikopter nem tudott leszállni a ködben – írja az Index a Kronen Zeitung cikke alapján.

A fiatal éppen autóban ült, és társának, aki vezetett, előzőleg hányingerre panaszkodott. Olyan rosszul volt, hogy kihívták a mentőket, de 40 percig nem jött senki a segítségére. A mentőhelikopter elindult, de nem tudott leszállni a köd miatt – de a fiatalembernek ez már késő volt, szív- és érrendszeri problémák miatt meghalt.

„Ha ez Grazban vagy egy hasonló nagyvárosban történik, lehet, hogy még mindig élne” – mondta Otto Marl, Liezen vöröskeresztjének vezetője, aki szerint a kommunikáció sokáig elhúzódott a mentőszolgálat egységei között. Kijelentette, hogy „komoly gondjaink vannak a sürgősségi ellátással, korábban is jeleztük már, de ignorálták a figyelmeztetésünket”.

A helyiek szerint a tartományi kormányzónak kellene megoldást találnia. Már évekkel ezelőtt javasolták, hogy legyen a környéken egy saját mentőorvosi állomás. Orvosok és mentősök lennének rá, csak a politikai döntés hiányzik.