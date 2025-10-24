ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.17
usd:
334.54
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Army boots close up in line on parade day
Nyitókép: vasile voicu/Getty Images

Döntött a parlament: bevezetik a kötelező sorkatonaságot a szomszédunkban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A horvát parlament megszavazta a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását. Két hónapos lesz az alapkiképzés, a 18 év feletti férfiaknak kötelező, önként nők is jelentkezhetnek.

A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot Horvátországban. A jogszabályt 84 képviselő támogatta, 30 tartózkodott, 11 pedig ellene szavazott a 151 tagú törvényhozásban.

A katonai alapkiképzés – a kötelező sorkatonai szolgálat részeként – két hónapig tart majd, és 2026 januárjában indul a knini, a slunji és a pozsegai laktanyákban. Évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával.

Minden 18. életévét betöltött férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti 19. életévét.

A bevonulás előtt kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálaton esnek át. A szolgálatra 19 és 30 éves kor között önkéntesen is lehet jelentkezni, nőknek is.

A lelkiismereti okokra hivatkozó sorkötelesek polgári szolgálatot teljesíthetnek a belügyminisztérium polgári védelmi szervezeteiben vagy a lakóhelyük szerinti önkormányzatnál. A polgári védelemnél a szolgálat három hónapig tart folyamatos munkarendben, míg a helyi tűz- és polgári védelem, környezet- és településgazdálkodás, illetve útfenntartás területén négyhónapos szolgálat teljesítendő, heti ötnapos, napi nyolcórás munkarendben.

A kiképzés, akár katonai, akár polgári, hallgatói jogviszony esetén 29 éves korig, élsportolók számára világ- és Európa-bajnokságon való részvétel idejére egy évig halasztható el.

A sorkatonák havi 1100 euró (mintegy 450 ezer forint) illetményt kapnak, és a szolgálat idejére munkajogi védelem illeti meg őket. A kéthónapos kiképzés beleszámít a szolgálati időbe, és előnyt jelent az állami vagy más közszolgálati állásokra való pályázáskor. A polgári szolgálat díjazása kisebb lesz a katonainál, pontos összegéről kormányrendelet rendelkezik majd.

Felmentést kaphatnak a szolgálat alól azok, akiket alkalmatlannak minősítenek, akik legalább két évig a védelmi minisztériummal kötött szerződés alapján kadétnak tanultak, a kettős állampolgárok, akik külföldön már teljesítették a katonai szolgálatot, továbbá a rendészeti akadémia hallgatói, a büntetés-végrehajtási szolgálat tagjai, illetve felszentelt papok vagy szerzetesek.

A behívó figyelmen kívül hagyása esetén rendőri előállítás is elrendelhető, emellett 250 és 1320 euró közötti pénzbírság szabható ki azokra, akik nem jelennek meg a kiképzésen vagy a polgári szolgálaton, illetve azt igazolatlanul megszakítják.

A parlamenti vitában a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) és koalíciós partnere, a Haza Mozgalom (DP) képviselői szükségesnek nevezték a sorkatonai kiképzés visszaállítását és a tartalékos állomány feltöltését. Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) arra figyelmeztetett, hogy a törvény különbséget tesz a polgári szolgálatot választók és a katonai szolgálatot teljesítők között.

A parlament a fegyveres erőknél való szolgálatról szóló törvényt is módosította, és ezentúl lakhatási támogatást ír elő azon hivatásos katonák számára, akik szolgálati helyükön nem rendelkeznek lakhatással és 45 év alattiak.

Emellett elfogadták a HDZ képviselőcsoportjának azon módosító indítványát is, amely lehetővé teszi, hogy alapfokú végzettséggel is felvegyenek valakit katonai vagy tengerész szolgálatra azzal a feltétellel, hogy az illető az első határozott idejű szerződése lejártáig a védelmi minisztérium támogatásával befejezi középfokú tanulmányait.

Kezdőlap    Külföld    Döntött a parlament: bevezetik a kötelező sorkatonaságot a szomszédunkban

horvátország

honvédség

sorkatonaság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gadó Klára: az időskori alultápláltság nem törvényszerű, sőt megelőzhető

Gadó Klára: az időskori alultápláltság nem törvényszerű, sőt megelőzhető

A Semmelweis Egyetem Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központjának igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, miért fontos, hogy már fiatal korban hozzászokjunk egy egészséges, kiegyensúlyozott étrendhez, illetve arról is, miért alakulhat ki idős korban étvágytalanság, ebből következően pedig alultápláltság, és mit lehet ez ellen tenni.
Durván lecsapott a ciklon Magyarországra, itt vannak a számok

Durván lecsapott a ciklon Magyarországra, itt vannak a számok

A Benjamin elnevezésű ciklon viharos széllel vonul át az országon, kora délutánig országosan háromszáz káresetet számoltak fel a tűzoltók. Egész Európát sújtotta az időjárás, Korzikán meghalt egy német férfi, akit elsodort egy megáradt folyó.
 

Nyakunkon a ciklon, országos esővel és viharos széllökésekkel

Centiken múlt: ijesztő felvételen küzd egy utasszállító gép a viharral

Leszakadt a vasúti felsővezeték, pótlóbuszok járnak a vonatok helyett az egyik vonalon

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sötétedik a bolygónk – rejtett változások valós klímakockázatokkal

Sötétedik a bolygónk – rejtett változások valós klímakockázatokkal

Egy friss kutatás több mint két évtized műholdas mérései alapján arra a megállapításra jutott, hogy bolygónk felszíne egyre sötétebbé válik. A Föld albedója – azaz az a képessége, hogy a napsugárzást visszatükrözze a világűrbe – tehát csökkenőben van, melynek révén a beérkező napenergia egyre nagyobb hányada nyelődik el. A Föld éghajlati rendszerének kényes egyensúlyában az ilyen változásoknak nagy jelentősége van. Ezek felhalmozódnak, és meghatározzák az óceánok hőmérsékletét vagy a légköri áramlási mintázatokat. A Föld „elsötétülése” nem csupán statisztikai érdekesség, ez az éghajlati rendszerben megjelenő újabb figyelmeztető jel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadta a figyelmeztetést a Microsoft: ezek a PC-k most nagyon sebezhetők - sokaknak ilyen van, és sok hekker támadja is

Kiadta a figyelmeztetést a Microsoft: ezek a PC-k most nagyon sebezhetők - sokaknak ilyen van, és sok hekker támadja is

Bár a közlemény elsősorban az informatikai vezetőknek szól, az otthoni felhasználóknak is érdemes komolyan venniük.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky warns of 'humanitarian disaster' for Ukraine as he meets Starmer and European leaders

Zelensky warns of 'humanitarian disaster' for Ukraine as he meets Starmer and European leaders

The UK prime minister is joining the Ukrainian leader in pushing allies to supply long-range weapons to Kyiv.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 15:15
Hasadékba zuhant egy tízéves kislány
2025. október 24. 15:00
Új amerikai stratégia: levadásszák és megölik a drogkartellek tagjait
×
×
×
×