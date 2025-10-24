ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 24. péntek
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban az Ukrajna megsegítése érdekében cselekvésre kész országok koalíciójának (Coalition of the Willing, a „hajlandók koalíciója”) vezetői.

A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a konferencián Keir Starmer, a vendéglátó brit miniszterelnök felveti az orosz földgáz- és nyersolajexport "eltávolítását a világpiacról", valamint a zárolt orosz vagyoneszközök felhasználását Ukrajna támogatására.

A találkozón személyesen jelen lesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen, az Európai Unió Tanácsának féléves elnökségét betöltő Dánia miniszterelnöke, Dick Schoof ügyvezető holland kormányfő és Mark Rutte NATO-főtitkár, húsz további vezető pedig online kapcsolaton keresztül vesz részt a tanácskozáson.

Keir Starmer: Putyin fejezze be az Ukrajna elleni inváziót!

Keir Starmer munkáspárti brit kormányfő a péntek délutáni csúcstalálkozó bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában kiemelte: a nemzetközi közösség időről időre lehetőséget teremt Vlagyimir Putyin orosz elnök számára az Ukrajna elleni "felesleges invázió" befejezésére és az orosz fegyveres erők kivonására, Putyin azonban rendre elveti ezeket a javaslatokat és a békére felkínált esélyeket.

Starmer szerint ezért a hadszíntéren és a globális piacokon egyaránt fokozni kell az Oroszországra gyakorolt nyomást, építve Donald Trump amerikai elnök minapi határozott szankcióintézkedéseire is, amelyek a két legnagyobb orosz olajipari vállalatot érintik.

Újabb szankciók terve Oroszország ellen

A londoni külügyi tárca pénteki tájékoztatása szerint a brit kormányfő a tanácskozáson felszólítja a többi vezetőt is az orosz olaj- és földgázexport "eltávolítására a világpiacról", és arra, hogy használják fel a szankciók keretében zárolt orosz állami vagyoneszközök teljes értékét Ukrajna védelmi kapacitásainak erősítésére.

London ezt régóta szorgalmazza. Nagy-Britannia az általa zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából már összeállított egy 2,26 milliárd font (1013 milliárd forint) értékű hitelkeretet Ukrajnának hadianyagok beszerzésére, és ebből eddig két, egyenként 752 millió fontos részletet folyósított.

Ez a konstrukció azonban csak a befagyasztott orosz vagyontömeg hozamát és kamatait használja fel, a zárolt orosz vagyoneszközök tőkerészéhez a nyugati hatalmak eddig nem nyúltak hozzá.

A brit külügyminisztérium tájékoztatása szerint Keir Starmer felveti a pénteki csúcstalálkozón azt is, hogy erősíteni kell az ukrán haderő nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit.

A brit kormányfő mindemellett bejelenti, hogy Nagy-Britannia felgyorsította rakétagyártási programját, annak érdekében, hogy száznál több légvédelmi rakétát adhasson át Ukrajnának a kijelölt szállítási határidő előtt.

Ez a csomag része annak az 1,6 milliárd fontos (717 milliárd forintos) megállapodásnak, amelyet a brit hadiipar kötött Ukrajnával még tavasszal több mint ötezer könnyű, több feladatra használható rakéta (Lightweight Multirole Missile, LMM) szállítására.

