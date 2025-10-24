ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.16
usd:
336.13
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az EU-tagországok állam-, és kormányfõinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án. 2025. Mellette Bóka János európai uniós ügyekért felelõs miniszter (b).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarország nem megy háborúba

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően péntek hajnalban.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem akar belevonódni az orosz–ukrán háborúba. „Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni. Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbe ütésével” – fogalmazott a kormányfő Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően péntek hajnalban.

Ha az unió nem akar kiszorulni az Európáról szóló döntésekből, akkor ott kell lennie a tárgyalásoknál, és nem úgy, hogy bekéredzkedik mások tárgyalására, hanem saját jogon kell tárgyalást, diplomáciai akciókat indítania – tette hozzá Orbán Viktor.

Budapesti békecsúcs: napirenden van, várakozó állásponton vagyunk

Kijelentette: a budapesti békecsúcs napirenden van. Az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak, és bármikor megegyezhetnek. Mivel megegyezés esetén nagyon gyorsan tető alá lehet hozni egy béketanácskozást, Magyarország várakozó állapotban van – tájékoztatott.

Közölte: Európának nem az orosz-amerikai tárgyalásokra kellene készen állnia, hanem tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az oroszokkal. „Pont azt kellene csinálnunk tükörszerűen, mint amit az amerikaiak elnöke csinál” – hangsúlyozta.

„Az orosz–ukrán háború nem a mi háborúnk”

Kijelentette: nem szeretné, ha Magyarország egy olyan szövetségnek lenne a tagja, amelynek egy újonnan felvett tagja folyamatosan háborús veszedelemben él, és, emelte ki, abba „bármikor beleránthat bennünket, mert az ukrán-orosz háború nem a mi háborúnk”.

Ha Ukrajna tagja az uniónak, akkor az orosz-ukrán háború „a mi háborúnkká válik, és ezt mi nem akarjuk" – szögezte le. Közölte továbbá, Ukrajna állapota „fölszívná, kiszippantaná” Európából azokat a pénzeket, amelyekre Európában van szükség a gazdaság fejlesztéséhez, például Magyarországon.

Magyarország nem támogatja az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások megkezdését

Ezzel összefüggésben kijelentette: Magyarország nem támogatja az Ukrajnával történő uniós tagságról szóló tárgyalások megkezdését, és nem támogat semmilyen olyan pénzügyi intézkedést sem, amely, mint kiemelte, a magyarok pénzét kivinné Ukrajnába, vagy veszélyeztetné Ukrajnával összefüggésben.

Az Európai Tanács Ukrajnával foglalkozó állásfoglalásával kapcsolatban a kormányfő közölte:

„Magyarországnak nem állt módjában, hogy támogassa az elfogadott szöveget”.

A 26-os körben egyeztetett szövegnek „Magyarország nem részese” – hangsúlyozta.

Azon uniós tervről, amely szerint Ukrajna támogatására használnák fel az európai bankokban elhelyezett, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz vagyonok kamatait, Orbán Viktor úgy vélekedett: "ha egyszer is hozzányúlnak politikai parancsra bármely itt elhelyezett összeghez, ami nem az unióé, hanem unión kívüli tagállamé, azt elvonják, ráadásul nemzetközi jogi szempontból kétes módon, akkor az megingatja az összes Európában pénzügyi befektetést végrehajtó bizalmát, és akkor ez az üzletág tönkremegy".

Levélváltás Vlagyimir Putyinnal

A kormányfő elmondta, a héten levelet váltott az orosz elnökkel, amelynek során Vlagyimir Putyin világossá tette, hogy orosz pénzeket érintő esetleges uniós intézkedésekre ellenlépéseket fognak tenni. Ez azt jelenti, hogy az Oroszországban lévő vállalati vagyonok „bajba kerülhetnek” – magyarázta. Magyarországról több cégnek is, köztük

nagy magyar stratégiai cégeknek komoly vagyona van Oroszországban, és, fogalmazott, „ezt nem akarom kockáztatni”.

Nem kockáztathatja a magyar miniszterelnök, hogy az Oroszországban lévő magyar vagyonokat egy brüsszeli döntés miatt ellenlépésként megsarcolják, megskalpolják vagy elkobozzák – húzta alá.

Az Európai Uniónak az volna az érdeke, ha ez az iparág nem halna meg, hiszen Európa azért versenyez, hogy az euró előbb fölzárkózzon a dollárhoz, mint világvaluta, később pedig, ha lehet, meg is előzze – szögezte le.

Oroszellenes szankciók: „kivettük belőle, ami rossz Magyarországnak”

Az uniós tanács által csütörtökön elfogadott Oroszország elleni 19. szankciós csomaggal kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: „mindent kivettünk belőle, ami rossz volt Magyarországnak”. A megszorító csomag, amely folytatja ugyan az elhibázott uniós szankciós politikát, Magyarországot nem érinti negatív módon – hangsúlyozta.

Tájékoztatása szerint mintegy 20-30 milliárd euró között van az az összeg, amit a magyar gazdaság eddig elbukott a háborún. Szavai szerint ebből világosan következik, hogy minden magyar családnak, minden magyar kis- és középvállalkozónak az az érdeke, hogy minél hamarabb béke legyen.

A pénz ne menjen Ukrajnába, és a magyar gazdaságot, meg az unió többi gazdaságát ne blokkolják a szankciók. Ez az érdeke mindenkinek

–szögezte le.

„A migrációs paktum halálos veszély Magyarországra”

A migrációt illetően a miniszterelnök közölte: az EU 2026 végén, 2027 elején hatályba akarja léptetni a migrációs és menekültügyi paktumot. A migrációs paktum egy „halálos veszély” Magyarország számára – jelentette ki.

„Mi vagyunk ma Európa egyetlen migránsmentes országa”

– fogalmazott Orbán Viktor, majd úgy folytatta: „ha bekényszerítenek bennünket a migrációs paktumba”, akkor Magyaroroszágnak 30 ezer migráns egyidejű elhelyezését biztosító férőhelyet kell építenie, valamint, ha migrációs vészhelyzet alakul ki az Európai Unióban, akkor az unióba érkezett migránsok szétosztásáról az Európai Bizottság fog dönteni. Nem Magyarország, nem a magyarok – hívta fel a figyelmet. Magyarország a migránspaktumot elutasítja – szögezte le a kormányfő, majd közölte: a paktumot Magyarország nem fogja és most sem hajtja végre, amiért büntetést fizet. De, emelte ki , „még mindig jobb a büntetés, mintha nyakunkra küldenek tízezerszám migránsokat”.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarország nem megy háborúba

ukrajna

brüsszel

orbán viktor

háború

eu-csúcs

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Nem volt reális lehetőség arra, hogy Magyarország a szovjet érdekszférából kiugorjon. Elsősorban azért nem, mert a szovjetek ragaszkodtak ehhez, másodsorban pedig a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok számára nem volt olyan fontos a térség vagy Magyarország hovatartozása, hogy ezért komolyan megmozduljon – vélte Romsics Ignác történész, akadémikus az InfoRádió Aréna című műsorában 1956-ra emlékezve.
 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i tömegrendezvények – percről percre

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Karácsony Gergely: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad

Robbie Keane megérezte, hogy ez Zachariassen mérkőzése lesz

Robbie Keane megérezte, hogy ez Zachariassen mérkőzése lesz

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapatának minden tagja nagyszerű teljesítményt nyújtott csütörtök este a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén, amelyen a magyar bajnok 3-2-re legyőzte a házigazda Salzburg együttesét.
 

A második őszi idegenbeli Európa-liga-meccsét is megnyerte a Ferencváros

Osztrák lapok tudni vélik, miért nem engedték be a Fradi szurkolóit Ausztriába

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zárul a jövedelmi és a vagyoni olló – a középosztály gyarapodott a legjobban

Zárul a jövedelmi és a vagyoni olló – a középosztály gyarapodott a legjobban

Erős felütéssel a címében olvashattuk a minap a Portfolio elemzését, mely szerint „Teljesen kettészakadt Magyarország: a gazdagok egyre gazdagabbak, de a többség csak lassan jut egyről a kettőre”. Az állítást a szerző az Európai Központi Bank által vezetett kutatás eredményeiből felépített adatbázis, a Distributional Wealth Accounts adataira alapozta. Csakhogy érdemes figyelembe venni ennek a kutatásnak a korlátait, amellett, hogy ugyanebből az adatbázisból kiolvasható más információk egészen más irányú következtetésre vezetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a radikális fordulat az időjárásban: ez sok hosszú hétvégézőnek rossz hír

Itt a radikális fordulat az időjárásban: ez sok hosszú hétvégézőnek rossz hír

Hidegfront érkezik péntekre, amely csapadékos, zivataros időt és erős szelet hoz magával.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

Trump says the advert included former US president Ronald Regan speaking negatively about tariffs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 23. 21:47
Nincs kegyelem, nagy kitoloncolások kezdődhetnek Svédországban
2025. október 23. 21:16
Vlagyimir Putyin: gondolják ezt át!
×
×
×
×