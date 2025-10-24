ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 24. péntek
Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A szlovák miniszterelnöknek közlése szerint sikerült elérnie az Európai Tanács egynapos brüsszeli csúcsértekezletén, hogy az unióban befagyasztott orosz vagyon elkobzásának lehetősége ne kerüljön a záródokumentumba, ehelyett Ukrajna finanszírozásának egyéb lehetőségeit fontolják meg.

„Bármilyen döntés szülessen is, szeretném teljesen világossá tenni Szlovákiában, hogy az általam vezetett kormány soha, hangsúlyozom, soha nem ír alá semmilyen hitelgaranciát Ukrajna katonai kiadásaira, és nem is adunk rá egyetlen centet sem a költségvetésünkből” – mondta Robert Fico szlovák kormányfő egy, a közösségi médiában közzétett felvételen. Hozzátette: Szlovákia kész segíteni Ukrajnának, de csak humanitárius segítségről lehet szó.

A szlovák miniszterelnök kijelentette: hibának tartja, hogy az ötlet, miszerint az Európában befagyasztott orosz vagyont Ukrajna finanszírozására használnák fel, egyáltalán nyilvánosságra került, ráadásul még azelőtt, hogy az Európai Bizottság megfontolta volna az ötletből fakadó kockázatokat, és levonta volna a következtetéseit.

A legközelebbi európai tanácsi ülésen, decemberben – amikor az ezzel kapcsolatos döntésnek meg kell születnie – „szembesülünk majd a valósággal, ami egy fiaskó is lehet” – szögezte le. Hozzátette: az uniónak ilyen ötletek helyett egy realisztikus béketervre és annak megvalósítására kellene összpontosítania.

