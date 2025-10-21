ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.1
usd:
334.78
bux:
0
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendõrök és járókelõk a párizsi Louvre épületének egyik kitört ablaka alatt 2025. október 20-án, miután elõzõ nap reggel tolvajok elloptak nyolc felbecsülhetetlen értékû királyi ékszert a múzeum úgynevezett napóleoni gyûjteményébõl. Az elkövetõk a bûncselekmény után elmenekültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Katona Szandra: új életre is kelhetnek a Louvre-ból ellopott műkincsek

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A rendőrség szerint nyolc „felbecsülhetetlen értékű” történelmi ékszert vitt el az a négy tolvaj, aki hétvégén betört a Louvre egyik legdíszesebb termébe. Katona Szandra igazságügyi műtárgyszakértő, galériatulajdonos azt mondta, az ellopott ékszerek legnagyobb eséllyel egy magángyűjtőhöz kerülhetnek, aki egyszerűen csak birtokolni akarja a műtárgyakat, de van egy rosszabb forgatókönyv is.

Ékszerlopás történt vasárnap reggel a párizsi Louvre múzeumban, a tolvajok elmenekültek. A kiállított tárgyakat a francia koronaékszereket tartalmazó úgynevezett napóleoni gyűjteményből lopták el, köztük Eugénia, az utolsó francia császárné diadémját és két nyakláncot. Egy kilencedik tárgyat, Eugénia császárné, III. Napóleon császár (1852–1870) feleségének koronáját a tolvajok menekülésük során hátrahagyták.

„Laikusként egyszerűnek tűnik, de ez egy nagyon jól megszervezett akció volt. Elképesztő biztonsági megoldásokkal őrzik ezeket a helyeket, ezért gyakran a felújításokat használják ki az elkövetők. Most is ez történt” – mondta az InfoRádióban Katona Szandra igazságyügyi műtárgyszakértő, galériatulajdonos. Felidézte: a Louvre-ból már többször tulajdonítottak el műkincseket. A leghíresebb eset 1911-ben volt, amikor a Mona Lisát lopták el, de a festmény két év után meglett és visszakerült a helyére.

Nagy kérdés, hogy a most eltulajdonított, nagy jelentőségű ékszerek – köztük Napóleon mostohalányának, Hortenzia holland királynénak a zafír nyaklánca, vagy Mária Lujza francia császárné smaragd nyaklánca – sorsa mi lehet, ha nem találják meg őket, hiszen az ékszereket világszerte keresni, körözni fogják.

Katona Szandra szerint a műkincseket ellophatták megrendelésre is, hiszen vannak, akik hajlandók akár nem legális úton is megszerezni egy műtárgyat, de persze azért a legtöbb műgyűjtőről elmondható, hogy aukciókon, legális úton vásárol. Viszont egyes tárgyak birtoklása nem pénzkérdés, inkább az eszmei érték számít, vagyis a birtoklási vágy vezérelhet egy ilyen gyűjtőt. A múzeumi tárgyakat sosem fogják eladni, vagyis hiába van kétszer annyi pénze az illetőnek, mint amennyit az ékszer ér, akkor sem lesz soha az övé – ez hajthatja, hogy az adott tárgyakat ellopassa.

Ekkor van a legnehezebb helyzetben a rendőrség, mert ezek általában bekerülnek magántulajdonú páncéltermekbe, szobákba, ahonnan soha nem kerülnek újra elő. „Valaki birtokába kerül, aki ezen nem kereskedni akar, egyszerűen csak az a tudat kell neki, hogy ez a tárgy az övé” – mondta a galériatulajdonos, és megemlített egy szintén a Louvre-ban megtörtént esetet: 1922-ben a Rothschild család adományozott egy ezüsttel-arannyal díszített sisakot és páncélinget, amit 1983-ban elloptak a múzeumból, majd 40 évvel később az örökös, aki megörökölt egy hagyatékot – és akinek fogalma nem volt, hogy a rokona hogyan jutott hozzá ehhez a műtárgyhoz –, kihívott egy műtárgyszakértőt, akinek feltűnt, hogy ez egy különleges darab, nyomozni kezdett és akkor jött rá, hogy a sisak és a páncéling a Louvre-ból hiányzik. Így kerültek vissza négy évtized után a múzeumba. Katona Szandra szerint legfeljebb így kerülhetnek elő a most eltánt műkincsek is.

A másik lehetőség igazságyügyi műtárgyszakértő szerint az, ha egy bűnszervezet gazdasági céllal szervezte ezt a lopást, és akkor az ékszerek kikerülnek a feketepiacra. Ekkor szétszedik, kiszedik belőle az ékköveket, újra feldolgozzák, sok új ékszer készül majd belőle.

„Valószínűleg annyira szétdarabolódik ez a tárgy, hogy talán már soha nem lesz összeállítható. Tudjuk azt, hogy az aranygyűrűt is, ha megörököljük a nagymamától, de nem tetszik a fazon, bevisszük az ékszerészhez, beolvasztja és készít belőle egy újat. Itt is lényegében ugyanez történik" – mondta Katona Szandra.

Ilyen esetben az ékkövek sem fognak megmaradni a jelen formájukban, hiszen egy nagyméretű smaragdtárgy felbukkanása a piacon gyanús lenne, viszont az újracsiszolásával picit kisebb lesz, de még úgy is óriási érték. „Az ellopott műkincsekben rengeteg drágakő van, amelyekből nagyon sok és nagyon impozáns ékszer készülhet, az eredete pedig ilyen esetben sosem derül ki” – mondta a szakértő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Katona Szandra: új életre is kelhetnek a Louvre-ból ellopott műkincsek

rendőrség

lopás

louvre

ékszer

katona szandra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Katona Szandra: új életre is kelhetnek a Louvre-ból ellopott műkincsek

Katona Szandra: új életre is kelhetnek a Louvre-ból ellopott műkincsek
A rendőrség szerint nyolc „felbecsülhetetlen értékű” történelmi ékszert vitt el az a négy tolvaj, aki hétvégén betört a Louvre egyik legdíszesebb termébe. Katona Szandra igazságügyi műtárgyszakértő, galériatulajdonos azt mondta, az ellopott ékszerek legnagyobb eséllyel egy magángyűjtőhöz kerülhetnek, aki egyszerűen csak birtokolni akarja a műtárgyakat, de van egy rosszabb forgatókönyv is.
 

A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb

Vegyi konténer, speciális egységek – megszólalt a katasztrófavédelem a százhalombattai finomítótűzről

Vegyi konténer, speciális egységek – megszólalt a katasztrófavédelem a százhalombattai finomítótűzről

Még zajlik az oltás a Mol Dunai Finomítójában, ahol hétfő éjjel csaptak fel a lángok, robbanás is történt. A hatalmas füst kilométerekre ellátszott, ahogy a lángok fényét is számos településről látni lehetett. Csámpai Attila az InfoRádióban mondta el a részleteket.
 

Itt a Mol legutóbbi közleménye a százhalombattai olajfinomító tűzesetéről

Ég a Mol százhalombattai finomítója – képek, videók a helyszínről

Robbanás volt egy romániai kőolajfinomítóban

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

A tegnapi nap kisebb mozgások jellemezték a forintot. A mai nap 389 körül áll az euróval és 334,8 körül a dollárral szemben a forint. Eközben nagyot gyengül a japán jen az új elnök miatt, Kínában pedig a poltikailag meghatározó negyedik plénumot tartják. A mai nap az EKB elnöke és a Fed egyik fontos döntéshozója is beszédet tart.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mit tervez az állam az otthoni fúrt kutakkal: ez minden háztulajdonost érint!

Kiderült, mit tervez az állam az otthoni fúrt kutakkal: ez minden háztulajdonost érint!

A klímaváltozás következtében egyre súlyosbodó aszály miatt már most is kritikus helyzetben vannak Magyarország vízkészletei.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Sanae Takaichi wins historic vote to become Japan's first female prime minister

Sanae Takaichi wins historic vote to become Japan's first female prime minister

Sanae Takaichi, who calls herself Japan's Margaret Thatcher, stitched up a late night deal to secure her appointment as PM.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 08:15
Drámai eset: mentőhelikopter szállt le az autónál, rosszul lett a 40 éves sofőr
2025. október 21. 08:04
A politikai erőszak terjedését kívánja megállítani kedden az Országgyűlés
×
×
×
×