Ékszerrablás a Louvre-ban, és ez nem egy filmcím

A kiállított ékszereket 9 óra 30 és 9 óra 40 között lopták el az úgynevezett napóleoni gyűjteményből. A kár értékét egyelőre nem közölték.

Heist at the Louvre: Napoleon’s jewels stolen in broad daylight



The Louvre Museum in Paris was evacuated and shut down today after a bold robbery shocked visitors and officials alike.



According to French media:



A rendőrségi forrás szerint a tolvajok, akiknek a számát nem tudják, robogón érkeztek a múzeum épületéhez, teherlifttel mentek fel a szóban forgó terembe, és akkumulátoros láncfűrésszel dolgoztak.

A francia média szerint kilenc történelmi ékszert loptak el, köztük tiarákat és brossokat. A banda az akció után robogókkal menekült az A6-os autópálya felé.