Ernyővel sétáló nő a párizsi Louvre előtti szökőkútnál 2019. július 25-én. A francia meteorológiai szolgálat közlése szerint Párizsban ezen a napon megdőlt a több mint hetvenéves abszolút melegrekord 41 fokkal.
Nyitókép: MTI/EPA/Julien De Rosa

Ékszerrablás a Louvre-ban, és ez nem egy filmcím

Infostart / MTI

Ékszerlopás történt vasárnap reggel a párizsi Louvre múzeumban, a tolvajok elmenekültek, a múzeum ezen a napon zárva marad - közölte Rachida Dati kulturális miniszter az X-en, valamint egy rendőrségi és egy múzeumi forrás az AFP hírügynökséggel.

A kiállított ékszereket 9 óra 30 és 9 óra 40 között lopták el az úgynevezett napóleoni gyűjteményből. A kár értékét egyelőre nem közölték.

A rendőrségi forrás szerint a tolvajok, akiknek a számát nem tudják, robogón érkeztek a múzeum épületéhez, teherlifttel mentek fel a szóban forgó terembe, és akkumulátoros láncfűrésszel dolgoztak.

A francia média szerint kilenc történelmi ékszert loptak el, köztük tiarákat és brossokat. A banda az akció után robogókkal menekült az A6-os autópálya felé.

