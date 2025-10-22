ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda
Laurence des Cars, a Louvre múzeum elnöke a francia szenátus kulturális bizottságának meghallgatásán 2025. október 22-én. Három nappal korábban, fényes nappal nyolc nagyértékû, a XIX. századból származó koronaékszert elloptak a párizsi Louvre-ból.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Megszólalt a Louvre vezetője, döbbenetes tényeket fedett fel

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Louvre külső video-megfigyelőrendszere "nagyon elégtelen", és nem fedte le azt az erkélyt, ahol a három nappal ezelőtti bűntény elkövetői behatoltak - ismerte el szerdán a múzeum elnök-vezérigazgatója, Laurence des Cars szenátusi meghallgatásán.

"Van néhány nagylátószögű kamera, de azok elavultak (...), a készlet nagyon elégtelen, nem fedi le a Louvre minden homlokzatát, és sajnos az Apolló Galériánál, ahol a rablás történt, "az egyetlen kamera nyugat felé néz, így nem fedte le a betörés által érintett erkélyt" - mondta az igazgatónő, jelezve, hogy a jövőbeni biztonsági terv lehetővé teszi majd "valamennyi homlokzat" lefedését.

A vasárnapi ékszerlopás "hatalmas seb" - fogalmazott az elnök-vezérigazgató.

"Ez a lopás legmélyebb küldetésében sebezte meg intézményünket (...) semmiképpen sem akarok kibújni a felelősség alól, vagy tagadni a történteket" - tette hozzá Laurence des Cars, aki a rablás óta először szólalt meg nyilvánosan.

"Erőfeszítéseink, mindennapi kemény munkánk ellenére kudarcot vallottunk" - ismerte el a szenátus kulturális bizottsága előtt.

A világ leglátogatottabb múzeumának elnöke kijelentette, hogy nem akarja "azt a benyomást kelteni, mintha ez a bűncselekmény elkerülhetetlen lett volna".

"2021 szeptemberi hivatalba lépésem óta folyamatosan felhívtam felügyeletünk, a nemzeti képviselet és a média figyelmét a Louvre épületeinek és szerkezeteinek általános romlására és elavultságára" - emlékeztett.

Laurence des Cars hangsúlyozta, hogy "az Apolló Galéria biztonsági rendszere tökéletesen működött". Ugyanakkor úgy vélte, hogy azt modernizálni kellene az "új működési módok" szerint, és az "újfajta támadási formák" figyelembe vételével.

A berendezések működésével kapcsolatban az igazgatónő megerősítette, hogy "minden riasztó működött", és hogy "a kamerák a múzeum belsejében is működtek". Ugyanakkor elismerte, hogy a külső megfigyelés továbbra is a múzeum "gyengesége", hozzátéve, hogy "a rablók érkezését nem észlelték elég korán".

Az igazgatónő megerősítette, hogy a bűncselekményt követően vasárnap benyújtotta lemondását, amelyet Rachida Dati kulturális miniszter nem fogadott el. Azt is jelezte, hogy a belügyminisztériumnál indítványozni kívánja egy önálló rendőrőrs kialakítását a Louvre-on belül.

Emmanuel Macron államfő délelőtt a Louvre "biztonsági intézkedéseinek felgyorsítását" kérte.

Szerdától ismét látogatható a Louvre, de a vasárnapi ékszerlopás helyszíne, ahonnét a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékű történelmi ékszert vittek el, az Apolló Galéria még zárva tart.

Az elkövetők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert loptak el a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből.

Párizs, 2025. október 22. Látogatók várakoznak a párizsi Louvre múzeum bejáratánál 2025. október 22-én. Ezen napon nyitotta meg kapuit ismét a látogatók elõtt a Louvre, az október 19-i látványos ékszerrablás helyszíne, ahonnan a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékû történelmi ékszert tulajdonítottak el mûkincsrablók a francia koronaékszereket tartalmazó gyûjteménybõl. MTI/AP/Thibault Camus
Látogatók várakoznak a párizsi Louvre bejáratánál 2025. október 22-én. Ezen napon nyitotta meg kapuit ismét a látogatók elõtt a Louvre, ahonnan a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékû történelmi ékszert tulajdonítottak el mûkincsrablók a francia koronaékszereket tartalmazó gyûjteménybõl. MTI/AP/Thibault Camus

