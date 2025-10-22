ARÉNA - PODCASTOK
Látogatók várakoznak a párizsi Louvre múzeum bejárata előtt arra várva, hogy véget érjen a koronavírus-fertőzéstől tartó alkalmazottak tanácskozása 2020. március 2-án. Előző nap egész nap zárva maradt a világ leglátogatottabb múzeuma, mert az állománygyűlésen résztvevők úgy döntöttek, hogy élnek törvény adta jogukkal, miszerint megtagadhatják a munkát, ha a munkavégzés közvetlen veszélyt jelent az életükre vagy az egészségükre.
Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Indulhat a szómágia: louvres-i emelővel rabolták ki a Louvre-ot

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szerdán kinyithatott a világ egyik leghíresebb múzeuma, a Louvre a nagy ékszerrablás után. Ahogy zajlik a nyomozás, egyre érdekesebb részletek kerülnek napvilágra.

Egyre filmszerűbb fejlemények derülnek ki a nagy párizsi ékszerrablásról, miközben szerdától ismét látogatható a Louvre, de a vasárnapi látványos ékszerrablás helyszíne, ahonnét a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékű történelmi ékszert vittek el, az Apolló Galéria még zárva tart.

A rablók nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert loptak el a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből, köztük Eugénia, az utolsó francia császárné diadémját és két nyakláncot vittek el. Egy kilencedik tárgyat, Eugénia császárné, III. Napóleon császár (1852–1870) feleségének koronáját még vizsgálják, ezt a rablók menekülésük során hátrahagyták az épület előtt. A rablás során "két kiemelt biztosítású vitrint" raboltak ki.

A 444.hu cikke szerint október 10-én, tíz nappal az ékszerrablás előtt szokatlan ügyben tett feljelentést egy férfi a Párizstól északkeletre, közúton 40 kilométeres távolságban fekvő Louvres nevű településen. A Louvre és Louvres szót ugyanúgy ejtik franciául, mivel a szóvégi s néma. A férfi el akarta adni a kosaras emelőjét, amit meg is hirdetett egy apróhirdetési oldalon. Az egyik jelentkezővel meg is beszélt egy személyes találkozót 10-ére, ám ez állítása szerint csapda volt: a megbeszélt helyen elmondása szerint többen várták,

az ismeretlenek megverték és fizetés nélkül elvitték a járművét. A férfi a Louvre kirablásáról olvasva észrevette, hogy a négy rabló közül ketten az ő elrabolt kosaras emelőjével jutottak fel a múzeum egyik első emeleti erkélyére,

hogy az ablakot ott flexszel betörve egyből a koronaékszereket őrző, kamerákkal fel nem szerelt terembe jussanak. A rendőrök a Louvre Szajna felőli oldalán leparkolt emelőben találtak egy motoros sisakot és egy kesztyűt is, amiket laborban vizsgálnak. Az ügyön jelenleg hatvan nyomozó dolgozik.

