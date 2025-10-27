Louvre: rendőrkézen két gyanúsított, ám az ügyész dühöng

A műkincslopás szórakoztató téma a filmek közönségének, de különösen kínos a múzeumok és akár az államok számára, miközben az elrabolt értékeket esetleg súlyosan megrongálják vagy megsemmisítik.

Ezért sokak számára örömhír volt, amikor a hétvégén kiderült: két embert letartóztattak a francia koronaékszereket és más kincseket a Louvre múzeumból elrabló bandából.

Laure Beccuau ügyész erősítette meg a hírt, viszont ő nem volt túl boldog. „Mélységesen elítélem az információ gyors kiadását, mert ezzel nem vették figyelembe a nyomozást... ez csak fékezi azt a 100 különböző nyomozást, amelyek célja az elrabolt javak és az összes elkövető felkutatása” – mondta.

Az ügyész elmondta, hogy az egyik letartóztatott személyt akkor kapcsolták le, amikor megpróbált Algériába távozni a Charles de Gaulle reptéren keresztül. A másik őrizetbe vett személyt ugyanazon az estén, a párizsi régióban fogták el – írta a Le Parisien című helyi lap.

Sajtóértesülések szerint a nyomozók napok óta figyelték a két személyt. A gyanúsítottak vizsgálati fogságban vannak, de a hatóságoknak gyorsan kell haladniuk, mert a „szervezett lopás” gyanújával 96 órán át tarthatók csak bent.

Az elkövetők egy cseresznyeszürethez használt darus kocsival érkeztek a Louvre Apolló galériájának ablakához. A terembe bejutva betörték vitrineket, magukhoz ragadták a 87 millió eurót érő ékszereket, leereszkedtek a daruskocsi kosarában, majd motorra pattanva elmenekültek.

Az egész akciót 8 perc alatt bonyolították le. Az eltűnt értékekből III. Napóleon felesége, Eugénia smaragdokkal díszített koronáját találták csak meg eddig. Közben a világ vezető múzeumainak 57 kurátora nyílt levélben fejezte ki szolidaritását a Louvre igazgatója és munkatársai mellett.

Mint írták, „a múzeumok nem várak és titkos széfek, intézményeinket nem óvják a világ brutalitásától... lényegük, hogy a lehető legbiztonságosabb környezetet tartsák fent a művészet és a közönség számára, de úgy hogy nyitottak és megközelíthetők maradjanak”.

A Le Monde című lapban publikált levélben kifejtik, hogy megrázta őket az esemény és hogy feladatuknak tekintik az emberiség közös örökségének megőrzését és a lehető legszélesebb körben történő megosztását.

2022-ben 92 nagynevű nemzetközi múzeum igazgatója írt nyílt levelet, amelyben megjegyezték: a műkincseket leöntő klíma-aktivisták nincsenek tisztában azzal, hogy azok mennyire sérülékenyek. Azokban az években a fosszilis fűtőanyagok ellen kampányoló Just

Stop Oil és Ultima Generazione nevű csoportok igyekeztek ráterelni a figyelmet a kampánytémájukra azzal, hogy levessel öntötték le például Van Gogh híres – plexiüveg mögé tett – festményét a londoni Nemzeti Galériában. A médiának pózoló fiatal aktivisták szerint csak az ő radikális módszereik tudják felrázni az emberiséget.