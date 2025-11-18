Ismét nagy a baj a Louvre-ban

Szerkezeti problémák miatt és biztonsági okokat szem előtt tartva lezárták a párizsi Louvre egy részét – írja a The Guardian beszámolója alapján a hvg.hu.

A gondok az emeleti tartógerendáknál jelentkeztek a Campana Galériában, így a múzeumban elővigyázatosságból nem engednek be senkit az érintett szárnyba, amíg a szakemberek át nem vizsgálják a termek és a felettük lévő szint közötti tartógerendákat. A Campana Galéria összesen kilenc teremből áll, amelyekben főként antik görög kerámiákat lehet megtekinteni. A Sully-szárnyban található termek felett irodák vannak, onnan 65 dolgozót kellett áthelyezni máshova.

A műemlék épület főépítésze a födém gerendáinak meggyengülése miatt döntött a lezárás mellett, amely a vizsgálatok idejére, illetve a szükséges javítási munkálatok befejezéséig tart majd.

A brit lap értesülése szerint a mostani lezárás nincs összefüggésben azzal a rablással, amely nemrég a Louvre-ban történt. A rablók októberben nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert loptak el a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből. Az intézmény igazgatója, Laurence des Cars már az év elején jelezte, hogy az épület egyes részei – köztük a Campana Galéria – nagyon rossz állapotban vannak, felújításra szorulnak.