2025. október 17. péntek Hedvig
Új parkolási megoldásokat vezettek be a főváros több kerületében: a Corvin-negyednél félórás várakozóhelyek és ételfutár-parkolók, Újpesten K+R hely létesült - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.
Nyitókép: bkk.hu

Félórás parkolóhelyeket vezettek be Budapesten

Infostart

Új parkolási megoldásokat vezettek be a főváros több kerületében: a Corvin-negyednél félórás várakozóhelyek és ételfutár-parkolók, Újpesten K+R hely létesült. A Corvin sétány hivatalosan is gyalogos-kerékpáros övezetté vált – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A Corvin-negyedben és Újpesten a BKK a GRETA-projekt részeként létrehozta az első rövid idejű, legfeljebb félórás parkolóhelyeket, amelyek kifejezetten a gyors ügyintézést szolgálják – közölte a közlekedési cég a honlapján.

A VIII. kerületben több új rakodóhelyet alakítottak ki, a kerékpáros ételfutárok számára külön várakozóhelyeket jelöltek ki, emellett a Corvin sétány hivatalosan is gyalogos-kerékpáros övezetté vált, ezzel egy időben Észak-Pesten is megjelentek a projekt elemei a IV. kerület több pontján.

A projekt 2026 márciusáig tart, és az a célja, hogy Budapest közterei mindenki számára rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek – áll a közleményben.

A Budapesti Közlekedési Központ és a Fővárosi Önkormányzat célja, hogy Budapesten a parkolás és az áruszállítás rendszere egy fenntarthatóbb működési modellhez igazodjon. A jellemzően a nagyvárosokban jelentkező citylogisztikai problémák megoldására az európai uniós kutatás-fejlesztés projekt, a GRETA (angolul: Greening Regional Freight Transport in FUAs) nyújt megoldási lehetőséget.

A GRETA-projekt Budapesten már korábban elkezdődött, ezúttal a Corvin-negyedben és Újpesten folytatták a szakemberek azokat a beavatkozásokat, amelyek egyszerre segítik a helyi lakókat, az üzletek működését, a futárok munkáját és a gyalog vagy kerékpárral közlekedők biztonságát.

Új rend a Corvin-negyedben, mintaprojekt Újpesten

A Corvin-negyed forgalmas utcáiban eddig gyakori volt a szabálytalan parkolás és rakodás, ami akadályozta a közlekedést és rontotta a közterületek élhetőségét. Ezért a környéken több új rakodóhelyet alakítottak ki, hivatalosan kijelölték a Corvin sétányt gyalogos-kerékpáros zónaként, valamint külön várakozóhelyek létesültek a kerékpáros ételfutárok számára is. Ezzel rendezettebbé válik az áruszállítás és a futárforgalom, miközben a gyalog és a biciklivel közlekedők is biztonságosabb környezetben haladhatnak.

A projekt keretében:

  • korábban, 2024 tavaszán már kialakítottak két rakodóhelyet a környéken, ezeket most további hét helyszínnel egészítették ki a Vajdahunyad, a Futó, a Tömő, a Bókay, a Lósy és a Práter utcában;
  • emellett megjelentek a Futó, a Nagy Templom, a Bókay és a Leonardo da Vinci utcában az úgynevezett rövid idejű várakozóhelyek is;
  • elkülönített parkolóhelyet kaptak a kerékpáros ételfutárok (teszt jelleggel) a pláza Vajdahunyad utcai bejáratánál, hogy rendezett körülmények között várják a plázából kiszállítandó rendeléseket. A kerékpáros ételfutároknak biztosított helyeken gépjárművel nem szabad várakozni!

Újpesten is történt beavatkozás:

új rakodóhelyet alakítottak ki a Templom utcában, az Árpád úton pedig K+R megállóhelyet létesítettek, új területet jelöltek ki a lakossági hulladéktárolók kihelyezésére, bővítették az egyik mikromobilitási – azaz a rollerrel vagy kerékpárral használható – pontot, valamint pollerekkel akadályozták meg a szabálytalan parkolást.

