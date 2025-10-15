ARÉNA - PODCASTOK
csodálkozik wtf micsoda szemüveg látás / Young handsome man wearing sunglasses over isolated background afraid and shocked with surprise expression, fear and excited face.
Nyitókép: AaronAmat/Getty Images

Így még kevesen láthatták Budapestet

Infostart / MTI

Nagy-Budapest megalakulásának 75. évfordulójához kapcsolódva új online szolgáltatást indít a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK), a Budapest Elektronikus Archívumban már most több mint 69 ezer elektronikus dokumentum érhető el.

A Budapest Elektronikus Archívum (BEA) egy online archívum, amelyben a FSZEK digitális tartalmait teszi közzé, témától, műfajtól, típustól függetlenül.

Elérhetők benne a Budapest Gyűjtemény, a Szociológiai Gyűjtemény és a Zenei Gyűjtemény állományának digitalizált dokumentumai: művek, források, adattárak, valamint a FSZEK aktuálisan futó projektjeihez kapcsolódó dokumentumok, tematikus összeállítások. De nem csak olvasható, hanem hallgatható és nézhető tartalmak is megtalálhatók az új felületen: podcastok, előadások, fényképek, sőt, különböző könyvtári rendezvények felvételei is - sorolták a közleményben.

Mint írták, a https://dspace.fszek.hu címen elérhető archívum felépítését úgy tervezték meg, hogy abban mindenki könnyen megtalálhassa a kívánt tartalmakat. A nyitó oldalon a leginkább keresett tartalmak - például fényképek, kották, plakátok - úgynevezett "csempéken" keresztül is elérhetők. Az oldal keresője a teljes BEA-ban való keresésre lehetőséget biztosít, a fejlécben elérhető Böngészés menüpontban pedig a megjelenés dátuma, szerző, cím és tárgyszó szerint is lehet keresni.

A teljes gyűjtemény jelenleg több mint 69 ezer elektronikus dokumentummal rendelkezik. Ebből 63 880-at a Budapest Gyűjtemény, 1126-ot a FSZEK Projektek, 1042-őt a Szociológiai Gyűjtemény, 1002-őt a Tagkönyvtárak és 271-et a Zenei Gyűjtemény anyagaiból töltöttek fel. A BEA folyamatosan bővül, további gyűjtemények és kategóriák válnak elérhetővé az érdeklődők számára - emelték ki.

A tartalmak között vannak, amelyek mindenki számára szabadon használhatók, de vannak olyanok is, amelyek a szerzői jogi korlátozások miatt csak a könyvtárban, zárt hálózaton keresztül böngészhetők. A publikus tartalmak bejelentkezés nélkül elérhetők - olvasható a közleményben.

budapest

könyvtár

nagy-budapest

fővárosi szabó ervin könyvtár

