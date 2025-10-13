ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Az iszap tarthatta fogva a csatornába veszett egyetemistát

Infostart

A csatorna medrében lévő vastag iszap okozta azt, hogy másfél hétig nem találták a 25 éves doktorandusz hallgatónak a holttestét, aki szeptember 30-án tűnt el a Hortobágy–Berettyó-főcsatornán történt csónakbalesetben.

Ahogy arról az Infostarton többször is beszámoltunk a tragédia a püspökladányi szakaszon történt, ahol az egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai és hallgatói halbiológiai kutatásokat végeztek. A beszámolók szerint a csónak motorjának meghibásodása után a vízijármű a zsilipnél elsüllyedt, és a négy utas közül háromnak sikerült kimenekülnie.

Az eltűnt egyetemista holttestét másfél héttel a baleset után, október 10-én találták meg halőrök.

Közben kiderült az is, hogy az egyetem kancellárja, a fián keresztül ismerte az áldozatot.

A Tények riportjából most az derült ki, hogy a hosszú keresés oka a meder adottságaiban rejlett. Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke szerint az eltűnt ember testét egy örvény rántotta le, majd belesüppedt az iszapba.

Az iszapréteg megakadályozta, hogy a keresésben bevetett szonáros felderítés eredménnyel járjon, ami magyarázatot ad a keresés elhúzódására - írja a haon.hu.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a megerősítette, hogy a megtalált holttest a csónakbalesetben eltűnt hallgatóé.

Kezdőlap    Belföld    Az iszap tarthatta fogva a csatornába veszett egyetemistát

baleset

csónak

debreceni egyetem

