A debreceni egyetem kancellárja megrendült hallgatójuk halála miatt, a fia jól ismerte az áldozatot

A baleset szeptember 30-án történt, amikor a Debreceni Egyetem víz- és halbiológiai mintavételt végző csoportjának csónakját egy váratlan örvény rántotta le. A négy utas közül hárman ki tudtak úszni a partra, de Huttman Máté eltűnt.

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk pénteken délelőtt halőrök találták meg a férfi holttestét, és szombaton a rendőrség is megerősítette, hogy az egyetemista került elő.

Bács Zoltán kancellár az Indexnek adott nyilatkozatában kiemelte, hogy az eset őt is mélyen érinti, mivel

az elhunyt diák az ő középső gyermekének általános iskolai évfolyamtársa volt.

A kancellár elmondása szerint a fiatal kutató „nehéz gyermekkor után talált rá az életcéljára, a halbiológiai kutatásokra”.

A Debreceni Egyetem közössége a tragédia kapcsán magángyűjtést szervez az elhunyt családjának megsegítésére.