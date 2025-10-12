ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 12. vasárnap Miksa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A debreceni egyetem kancellárja megrendült hallgatójuk halála miatt, a fia jól ismerte az áldozatot

Infostart

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja egy interjúban megerősítette, hogy az intézmény minden támogatást megad a Hortobágy–Berettyó-főcsatornába fulladt hallgatójuk hozzátartozóinak, miközben az eset őt is személyesen megrendíti.

A baleset szeptember 30-án történt, amikor a Debreceni Egyetem víz- és halbiológiai mintavételt végző csoportjának csónakját egy váratlan örvény rántotta le. A négy utas közül hárman ki tudtak úszni a partra, de Huttman Máté eltűnt.

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk pénteken délelőtt halőrök találták meg a férfi holttestét, és szombaton a rendőrség is megerősítette, hogy az egyetemista került elő.

Bács Zoltán kancellár az Indexnek adott nyilatkozatában kiemelte, hogy az eset őt is mélyen érinti, mivel

az elhunyt diák az ő középső gyermekének általános iskolai évfolyamtársa volt.

A kancellár elmondása szerint a fiatal kutató „nehéz gyermekkor után talált rá az életcéljára, a halbiológiai kutatásokra”.

A Debreceni Egyetem közössége a tragédia kapcsán magángyűjtést szervez az elhunyt családjának megsegítésére.

Kezdőlap    Belföld    A debreceni egyetem kancellárja megrendült hallgatójuk halála miatt, a fia jól ismerte az áldozatot

tragédia

debreceni egyetem

vízbe fulladás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyedül túrázni veszélyes – itt vannak a legfontosabb tudnivalók

Egyedül túrázni veszélyes – itt vannak a legfontosabb tudnivalók
Egyre többször kerülnek bajba olyan túrázók, akik egyedül vágnak neki az erdőknek, és eltévednek, rájuk sötétedik, sérülést szenvednek, ezért mentésre szorulnak. Így járt az a 87 éves férfi is, akit a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat talált meg a Pilisben. A Magyar Természetjáró Szövetség szerint a magányos kirándulás nem mindenkinek ajánlott, és annak is sok hasznos tanácsot kell megfogadnia, aki mégis társaság nélkül megy ki a hegyekbe.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump az újabb kereskedelmi összecsapásról: a kínai elnöknek csak rossz napja volt, nem akar ő válságot

Trump az újabb kereskedelmi összecsapásról: a kínai elnöknek csak rossz napja volt, nem akar ő válságot

Az Egyesült Államok hiába próbálta felvenni a kapcsolatot Kínával, miután a távol-keleti ország bejelentette a ritkaföldfémek exportjának korlátozását - nyilatkozta Jamison Greer kereskedelmi képviselő. Donald Trump elnök közben a közösségi oldalán megjelent posztban kijelentette: nem kell aggódni Kína miatt, Hszi Csin-pingnek csak rossz napja volt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének

Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének

A 2025. 41. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tomorrow is the beginning of a new path, Netanyahu says ahead of Israeli hostage release

Tomorrow is the beginning of a new path, Netanyahu says ahead of Israeli hostage release

Elsewhere, dozens of aid trucks have been seen crossing into Gaza, but UN agencies say this falls short of what is needed in the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 12. 19:52
Egyedül túrázni veszélyes – itt vannak a legfontosabb tudnivalók
2025. október 12. 19:16
Vadász DPK-t alapított az államtitkár
×
×
×
×