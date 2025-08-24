Megint lezuhat egy ember a Gellért-szobornál

A fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert nagyjából huszonöt-harminc méteres magasságból mentettek: a bajbajutott a Gellért-szobornál esett le.

A tűzoltóknak előbb meg kellett találniuk, pontosan hol is tartózkodik, majd kötéltechnikával megközelítették, végül emelőkosárral juttatták biztonságos helyre - olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

A korábbi közlés szerint a tűzoltók magasból mentőről, hőkamerával is kutattak utána, végül az alpintechnikával ereszkedő tűzoltó fedezte fel. Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon. Emelőkosárral próbálták elérni, de ehhez előbb meg kellett ritkítani a sűrű növényzetet - tudatták.

Ahogy arról az Infostarton már beszámoltunk, két hete hasonló eset történt. Akkor egy, a Gellért-hegyen kiránduló ember egy szerencsétlen mozdulat miatt egy sziklára esett, és saját erejéből képtelen volt kijutni a veszélyes helyzetből.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a bajba jutott férfit alpintechnikával engedték le, majd daru segítségével lehozták, és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba vitték.