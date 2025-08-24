ARÉNA
2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
A Duna látképe 2020. június 11-én. Az előtérben a Petőfi híd, középen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem épületei, valamint a Gellért Szálló, a háttérben a Gellért-hegy, a Citadella és a Szabadság-szobor látható.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Megint lezuhat egy ember a Gellért-szobornál

Infostart / MTI

Lehozták a bajba jutott embert a Gellért-hegyről - közölte szombat késő este a katasztrófavédelem a honlapján nem sokkal azt követően, hogy tudatták: emelőkosárral próbálnak lejuttatni egy embert a fővárosi tűzoltók a Gellért-szobornál a hegyoldalról.

A fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert nagyjából huszonöt-harminc méteres magasságból mentettek: a bajbajutott a Gellért-szobornál esett le.

A tűzoltóknak előbb meg kellett találniuk, pontosan hol is tartózkodik, majd kötéltechnikával megközelítették, végül emelőkosárral juttatták biztonságos helyre - olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

A korábbi közlés szerint a tűzoltók magasból mentőről, hőkamerával is kutattak utána, végül az alpintechnikával ereszkedő tűzoltó fedezte fel. Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon. Emelőkosárral próbálták elérni, de ehhez előbb meg kellett ritkítani a sűrű növényzetet - tudatták.

Ahogy arról az Infostarton már beszámoltunk, két hete hasonló eset történt. Akkor egy, a Gellért-hegyen kiránduló ember egy szerencsétlen mozdulat miatt egy sziklára esett, és saját erejéből képtelen volt kijutni a veszélyes helyzetből.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a bajba jutott férfit alpintechnikával engedték le, majd daru segítségével lehozták, és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba vitték.

