Dráma a Gellért-hegyen: videón a mentés pillanatai

Mint arról vasárnap beszámoltunk, a Gellért-hegyen kiránduló ember egy szerencsétlen mozdulat miatt egy sziklára esett, és saját erejéből képtelen volt kijutni a veszélyes helyzetből. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hétfő reggel közzétett egy videót a mentésről.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a bajba jutott férfit alpintechnikával engedték le, majd daru segítségével lehozták, és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba vitték.

Az FKI tájékoztatása szerint a mentés közel két órát vett igénybe, és tizenhat tűzoltó vett részt benne öt gépjárművel – írja a hvg.hu.