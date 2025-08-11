ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.68
usd:
339.84
bux:
104172.92
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: FKI/YouTube

Dráma a Gellért-hegyen: videón a mentés pillanatai

Infostart

Két óra alatt sikerült lehozni azt a fiatal férfit, aki egy sziklára zuhant.

Mint arról vasárnap beszámoltunk, a Gellért-hegyen kiránduló ember egy szerencsétlen mozdulat miatt egy sziklára esett, és saját erejéből képtelen volt kijutni a veszélyes helyzetből. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hétfő reggel közzétett egy videót a mentésről.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a bajba jutott férfit alpintechnikával engedték le, majd daru segítségével lehozták, és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba vitték.

Az FKI tájékoztatása szerint a mentés közel két órát vett igénybe, és tizenhat tűzoltó vett részt benne öt gépjárművel – írja a hvg.hu.

Kezdőlap    Belföld    Dráma a Gellért-hegyen: videón a mentés pillanatai

baleset

katasztrófavédelem

lezuhant

mentés

gellért-hegy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Skandinávia már nem menekültparadicsom – így hat az ukránokra a szigorítás

Skandinávia már nem menekültparadicsom – így hat az ukránokra a szigorítás

Dánia eleve szigorúbb volt, Svédország és Norvégia pedig szigorított menekültügyben. A három országban élő 150-160 ezer ukrán menekült többsége a háború után sem térne haza, egyelőre 2027-ig tart a védettségük. A skandináv országok ukrán menekülteket befogadó gyakorlatát vizsgálta a Migrációkutató Intézet új elemzésében.
 

Az ukrán elnök szerint az oroszok megpróbálják megvezetni Amerikát

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy rángatás megy a devizapiacokon, egyetlen hír eldöntheti a forint sorsát

Nagy rángatás megy a devizapiacokon, egyetlen hír eldöntheti a forint sorsát

A múlt hét második fele a forint erősödéséről szólt. Nem is annyira azért, mert a 395-ös euró olyan sokkal alacsonyabb szint lenne az elmúlt hónapokban megszokottnál, hanem azért, mert ezzel az árfolyam kilépett az előző hetekben látott 401-396 közötti tartományból. A kereskedésben alig voltak mozgások délelőtt, de abban a szűk sávban relatív nagy mozgásokat láttunk. A piacok hangulatát leginkább a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közötti pénteki találkozóról érkező hírek mozgatják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő megállapodás született - engedett az amerikai nyomásnak a két techóriás

Meglepő megállapodás született - engedett az amerikai nyomásnak a két techóriás

Az Nvidia és az AMD történelmi megállapodást kötött: 15% bevételüket átadják az USA-nak a kínai chipeladásokért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel kills prominent Al Jazeera journalist and four colleagues in targeted attack in Gaza

Israel kills prominent Al Jazeera journalist and four colleagues in targeted attack in Gaza

The broadcaster condemns the "blatant attack on press freedom", as the IDF alleges correspondent Anas al-Sharif had ties to Hamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 11:48
Rekordhőség Magyarországon: 40 fok, egyetlen tized híján
2025. augusztus 11. 10:23
Egy "csokor" gránátba botlottak vízvezeték-építő munkások - képek
×
×
×
×