2025. augusztus 23. szombat Bence
Nyitókép: Pixabay

Országszerte egyre több helyen okoz végzetes károkat a veszélyes szőlőbetegség

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Békés vármegyében is megjelent a szőlőültetvények súlyos betegsége, az aranyszínű sárgaság – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett kórokozó ellen csak megelőző intézkedésekkel lehet védekezni, ezért nagyon fontos a folyamatos ellenőrzés, illetve a hatóságok értesítése minél előbb.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) először Újkígyóson, majd Mezőberényben vett laboratóriumi mintákban igazolta a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kórokozó jelenlétét Békés vármegyében. Ezzel már 13 vármegye érintett. A betegség ellen továbbra is csak megelőző intézkedésekkel lehet védekezni, ezért kiemelten fontos, hogy a gazdák rendszeresen ellenőrizzék ültetvényeiket, és gyanú esetén haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.

A kórokozóval szintén küzdő Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az InfoRádióban elmondta: a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma-betegséget az amerikai szőlőkabóca viszi át a szőlőre, és elpusztítja azt. Tarsoly Róbert hozzátette: a fertőzött tőkéket ki kell vágni, és a biotermelésben is át kell gondolni az eddigi protokollokat.

Az olyan ültetvényeken is érdemes megfontolni a rovarölő szerek használatát, ahol eddig ez egyáltalán nem volt bevett gyakorlat,

ugyanis egyre erőteljesebb a betegség terjedése.

Jelen helyzetben a hegyközségi elnök szerint fontos lenne az elhagyott, gondozatlan vagy nem megfelelő védelemben részesített szőlőterületek felderítése, majd szükség esetén felszámolása. Figyelmeztetett, hogy az ültetvények mellett olyan vadnövények is előfordulhatnak, mint például a vadszőlő, az éger vagy bálványfa, ezeket lehetőség szerint ki kell irtani. Tarsoly Róbert szerint csak a központi koordinációval, országos szinten elrendelt védekezés lehet eredményes.

Közben a Békés vármegyei kormányhivatal növényvédelmi szakemberei megkezdték a zárlati intézkedéseket az érintett területeken annak érdekében, hogy felszámolják a károsító által okozott fertőzést és megakadályozzák annak megtelepedését, illetve továbbterjedését.

A kormány támogatást ad azoknak a szőlőtermesztőknek, akiknek az ültetvényeit megtámadja ez az új kártevő – jelentette be korábban Nagy István agrárminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Az újratelepítési támogatást azok a gazdák igényelhetik, akik megelőzési vagy védekezési célból nagy mennyiségben kivágják ültetvényeiken a tőkéket. A tárcavezető hangsúlyozta: az a céljuk, hogy megmentsék a magyar borvidékeket, és ne söpörjön végig a magyar ágazaton olyan szőlővész, mint a múltban.

A szőlő aranyszínű sárgaságát sok területen, többek közt a Szent György-hegyen, a Somló ültetvényein és a villányi régióban is kimutatták.

A bejelentéssel kapcsolatos további információk ezen az oldalon érhetők el. A témában minden fontos tudnivaló elolvasható a Nébih tematikus aloldalán.

KAPCSOLÓDÓ HANG

