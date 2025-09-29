ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő
A legkorábbi érésű szőlőfajta, a Csabagyöngye a szüret kezdetekor a Balaton Agrár Zrt. területén, Ordacsehi határában 2025. július 30-án.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Nagy István agrárminiszter: veszélyben van a teljes magyar szőlőállomány

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kormány akcióterve megvédi szőlőültetvényeinket a szőlőkabóca ellen – hangsúlyozta Nagy István szakminiszter.

Az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt intézkedésekről és támogatásokról egyeztettek az ágazat szereplői a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával (HNT) - közölte a minisztérium hétfői közleményében Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető közösségi oldalán számolt be a részletekről, hangsúlyozva, hogy a kormány akcióterve megvédi szőlőültetvényeinket.

Nagy István kiemelte: a helyzet komoly, mivel a teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van. Hazánkban 19 vármegyéből 13-ban van jelen már a kórokozó.

Különösen Zala, valamint a Balaton környéki területek érintettek súlyosan. Nagy István leszögezte, a betegség az emberre semmilyen veszélyt nem jelent és a borba sem jut át, a szőlőben viszont rendkívüli károkat tud előidézni. Éppen ezért közös és azonnali fellépésre van szükség az aranyszínű sárgaság megfékezésére.

„A kormány cselekvési tervet fogadott el és 3,8 milliárd forintot különített el az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni küzdelemre. Ebből oldjuk meg a szemlét, a felderítést és a vegyszeres kezelést. Sőt, szükség esetén támogatjuk az ültetvények újratelepítését is” – mondta a tárcavezető, biztosítva a szőlősgazdákat arról, hogy ebben a helyzetben is segítő kezet nyújt a kormány.

A cselekvési terv részeként országos felderítés indul. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 6-8 fős szemlecsoportokat állít föl, amelyek országszerte bejárják a szőlőterületeket.

Előszűrés céljából a Nébih mobil laborautója helyszíni méréseket is végez.

„Nagy jelentősége van a tavaszi védekezéseknek, de a szüret utáni kezelésekkel is gyéríthető a kabócapopuláció, ezért országos növényvédőszeres program is indul. Mindent megteszünk azért, hogy megóvjuk a szőlőültetvényeiket” – közölte az agrárminiszter.

borászat

szőlőtermesztés

borpiac

szőlőkabóca

