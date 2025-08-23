ARÉNA
Nyitókép: Földvári Gábor/Ökológiai Kutatóközpont

Kutató: nem vagyunk felkészülve a veszélyes vírust terjesztő idegen kullancsok elleni védekezésre, pedig már itt vannak

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Afrikai eredetű kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek terjeszthetik a halálos krími–kongói vérzéses láz vírusát. Vészhelyzet egyelőre nincs, de a HUN-REN elindított egy mobilalkalmazást, ami segíthet beazonosítani az újonnan megjelent vérszívókat.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, megjelent Magyarországon két, a Hyalomma nemzetségbe tartozó, nálunk eddig nem őshonos kullancsfaj. Ezek a kullancsok eredetileg Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és a mediterrán térségekben terjedtek el, és kifejezetten a meleg, száraz klímához alkalmazkodtak. Különlegességük és egyben veszélyességük abban rejlik, hogy képesek terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz vírusát (CCHFV), amely az emberekre is veszélyes. Ez a vírus vérzéses lázat okoz, amelynek halálozási aránya akár 30 százalék fölé is emelkedhet.

Földvári Gábor, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádióban azt mondta, számolni kell azzal, hogy veszélyes, vírusterjesztő kullancsok telepedhetnek meg Magyarországon,

a klímaváltozás pedig még segítheti is a túlélésüket.

Jelenleg 20-25 kullancsfaj lehet hazánkban, pontos szám azonban ismert, mivel jelentős részük rejtett életmódot él vadon élő emlősökön, madarakon, illetve egyes gyíkfajokon.

Az emberek és a háziállatok leggyakrabban a közönséges kullanccsal találkoznak, amely a legtöbb kórokozót terjesztő faj, mások pedig inkább a kutyákon fordulnak elő. A helyi kullancsfaunán kívül már idegenhonos kullancsfajok megjelenése is elképzelhető Magyarországon. Ezeket általában évről évre vándormadarak hurcolják be, ami a kutató megfogalmazása szerint természetes folyamat. A klímaváltozással együtt azonban más jelentős átalakulások is végbemennek.

A behurcolt kullancsok ugyanis most már egyre hasonlóbb éghajlati feltételeket találnak Magyarországon, mint az eredeti előfordulási helyükön.

Kecskemét környékén már több, alapvetően a mediterrán térségben előforduló példányt is találtak, ami arra utal, hogy elindulhatott a faj megtelepedésének folyamata idehaza.

Földvári Gábor megnyugtatott mindenkit, közvetlen vészhelyzetről nincs szó, de fontos, hogy figyelemmel kísérjék az elterjedés folyamatát. A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont is monitorozza a beérkező kullancsfajok előfordulását, megtelepedését, ugyanis ez egyrészt ökológiai, biológiai jelentőségű tény, másrészt olyan kórokozókat is behurcolhatnak magukkal, amelyeknek a megérkezésére egyelőre nem vagyunk felkészülve.

A kutatóközpont kullancsfigyelő programja kiemelten kezeli a Hyalomma nemzetségbe tartozó fajok által terjesztett krími–kongói vérzéses lázvírust, ami a mediterrán országokban több helyen endémiásan fordul elő. Magyarországon ez a betegség nincs jelen, viszont a vírust terjesztő kullancsok a vándormadarak révén folyamatosan beérkeznek. Földvári Gábor megfigyeléseikre hivatkozva azt mondta, van esély ezen aktívan vadászó kullancsfajok megtelepedésére.

„Valamivel nagyobbak, mint őshonos fajtársaik. Lábaik erőteljesen sávozottak, hátuk sötét, mozgásuk pedig meglepően gyors”

– magyarázta a kutató. A HUN-REN ezért a Pragmatick nevű mobilalkalmazás letöltését javasolja, ahová bárki feltöltheti a gyanús kullancsok képeit, így segítve a beazonosításukat.

