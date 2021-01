Jelentős gazdasági fellendülést várnak világszinten londoni elemzők - a nap hírei

Az emberek és nemzetek közötti békét és kölcsönös törődést nevezte a járványhelyzet tanításának újévi beszédében Ferenc pápa. A katolikus egyházfő bátorításnak nevezte az új esztendő kezdetét, és reményét fejezte ki, hogy mindenki számára lehetőség nyílik az emberi és lelki fejlődéshez. Úgy vélte: a járvány rávilágított arra, hogy az emberiségnek mekkora szüksége van mások problémáival törődni és azokat megosztani. A pápa felemelte szavát a gyűlölet és pusztítás ellen.

Hálaadásra szólított újévi üzenetében a köztársasági elnök. Áder János azt mondta: hálával tartozunk az egészségügyben és a szociális intézményekben dolgozók hősies munkájáért, mert egyetlen percre sem adták fel. A tudósoknak a kutatásaikért, amelyekkel biztonságos védőoltást alkottak a koronavírus ellen, valamint a tanároknak és nevelőknek az áldozatos munkájukért.

A főpolgármester szerint 2021 az újrakezdés és az újratervezés éve lehet. Karácsony Gergely a Facebookon közzétett videójában azt mondta: a sok tízmilliárd forintos kormányzati elvonás és a gazdasági visszaesés tükrében az új év legfontosabb kihívása a közszolgáltatások további biztosítása lesz. Kijelentette: a városvezetés azon dolgozik majd, hogy Budapestet megvédje a koronavírus-járvány, a válság és a kormányzati intézkedések romboló hatásaitól.

Többször is kellett intézkedniük a rendőröknek szilveszter éjjel. A rendőrök a kijárási tilalom megszegése miatt 1.028 emberrel szemben léptek fel, pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt 13 esetben indult eljárás. Összesen 9 tűz történt a tűzijátékok miatt.

Szilveszterkor száz embert, köztük 7 kiskorút kellett detoxikálóba vinni - közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője. Győrfi Pál elmondta: 3.050 esetük volt, ebből 879 a fővárosban. A közlekedési balesetek, verekedések, tűzesetek, szén-monoxid-mérgezések és belgyógyászati rosszullétek mellett két pirotechnikai eszközzel kapcsolatos balesethez is riasztották a mentőket.

Kisfiú lett 2021 első fővárosi újszülöttje. A baba éjfél után 1 perccel jött a világra a Honvédkórházban. Az első vidéki baba kislány, és ő is éjfél után egy perccel született a salgótarjáni Szent Lázár Kórházban.

Egy nap alatt 2764 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést Magyarországon. Meghalt 130 többségében idős, krónikus beteg. 5.648 embert ápolnak kórházban, közülük 401-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 158 és fél ezerre csökkent, a halálos áldozatoké meghaladja a 9600-at.

Teljesítette első útját a külügyminisztérium teherszállító repülőgépe, amely másfél millió antigéntesztet hozott Pekingből Magyarországra. Szijjártó Péter tárcavezető fontosnak nevezte, hogy bármilyen rendkívüli helyzetben azonnal tudjanak reagálni és a világ bármelyik pontjáról be tudják szerezni a probléma elhárításához szükséges eszközöket, berendezéseket és felszereléseket.

Jóváhagyta a Pfizer és a BioNTech koronavírus elleni oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazását az Egészségügyi Világszervezet. A WHO a pandémia elleni küzdelemben kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a világon mindenki hozzáférhessen a vakcinákhoz.

Átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét Portugália. A dél európai ország programja a következő fél évre a koronavírus-járvány okozta válság káros hatásait ellensúlyozni hivatott helyreállítási alap és az unió ez évi költségvetésének végrehajtása, továbbá a közösség szociális pillérének megerősítése.

Londoni elemzők szerint a koronavírus elleni vakcináknak köszönhetően több évtizede nem tapasztalt fellendülés kezdődhet a világgazdaságban. A Centre for Economics and Business Research elemzőház éves előrejelzésében az áll, hogy az oltási kampányok hatására az élet fokozatosan visszatér a normális kerékvágásba. Felpöröghet a fogyasztás és jelentős lendületet kaphat a turizmus, ami jó hatással lehet a világgazdaságra is.

Közönség nélkül, mégis élő tetszésnyilvánítás mellett tartották meg a Bécsi Filharmonikusok hagyományos újévi koncertjét. Szerte a világban 7000 előzetesen regisztrált néző a mobiltelefonja előtt tapsolhatott, és annak összekevert hangját élőben játszották be az üres nézőtérre.