Németország után Portugália szab célt az EU Tanácsának

"Nagy megtiszteltetés és felelősség átvenni a stafétabotot Angela Merkel német kancellártól" - írta Twitter-üzenetében Antonio Costa portugál miniszterelnök.

A dél európai ország, az EU-hoz való 1986-os csatlakozása óta, negyedik alkalommal tölti be ezt a tisztséget, amelyben féléves rotációban váltják egymást a tagállamok.

Portugália soros elnöksége egy ellenállóbb, szociálisabb, digitálisabb és zöldebb EU előmozdítására fókuszál, programja a koronavírus-járvány okozta válság káros hatásait ellensúlyozni hivatott helyreállítási alap és az unió ez évi költségvetésének végrehajtására épül.

"A járványra való tekintettel biztosítani kell, hogy a pénzügyi támogatásról szóló döntések észrevehetően befolyásolják az emberek életét, a megélhetést, a munkaerőpiachoz való hozzáférést és a foglalkoztatási lehetőségeket. Elnökségünk ezt igyekszik előmozdítani" - mondta Augusto Santos Silva portugál külügyminiszter egy december végi nyilatkozatában.

A soros elnökség további céljául tűzte ki Európai Unió szociális pillérének megerősítését, ezzel kapcsolatban, Portóban május elején szerveznek csúcstalálkozót. Fejleszteni kívánja továbbá, az uniós kapcsolatokat a transzatlanti, az afrikai, a latin-amerikai partnerekkel és a csendes óceáni térséggel is.

Portugália a német soros elnökség feladataiból, az uniós migrációs politika véglegesítését és a Brexit utáni uniós-brit kapcsolatokról szóló egyezmény konkrét megvalósítását viszi tovább.

A portugál elnökség mandátuma június 30-án jár le, ezt követően Szlovénia veszi majd át a hat hónapra szóló tisztséget.

Today the Portuguese Council presidency begins! @2021PortugalEU

We are looking forward to working with you. #EU2021PT

????

Bem-vindos à Presidência portuguesa!

Aguardamos ansiosamente a oportunidade de trabalhar convosco. pic.twitter.com/BJOdoumvk8 — EU Council (@EUCouncil) January 1, 2021