Autóvásárlás a láthatáron? Nyárig várni kell, megéri!

Az Európai Unió egy döntéssel kötelezővé tette az új autókban a vezetéstámogató rendszerek meglétét, így július 7. után már csak ilyen új kocsik kerülhetnek forgalomba.

Mint a Vezess.hu összeállításából kiderül, az unió már két éve kötelezővé tett egyes elemeket – vészfékasszisztens, éberségfigyelő rendszer, sávtartó automatika, guminyomásjelző, sebességasszisztens –, és el kellett jutni az alkohoszondás indításgátló csatlakozási lehetőségére is. A mostani új elemek:

intelligens, GPS- és táblaalapú sebességhatár-felismerő (ISA), amely hangjelzéssel és a pedál nyomatékával is jelez

feketedoboz (tárolja a sebesség- és fékezésadatokat)

alkoholszondás indításgátló

fejlettebb fáradtságérzékelő, figyelemfigyelő rendszerek (kamerás tekintetfigyelő, szenzoros vezetéskontroll)

mobilozásgátló

vészfékjelzés a mögöttes forgalomnak

tolatóradar

felülbírálható sávtartó asszisztens

Az új szabályoknál pedig már nem a gyártási dátum számít. Ha egy autót korábban gyártottak, de csak 2026. július 7. után helyeznék forgalomba, akkor is tartalmaznia kell az előírt rendszereket. Ezek hiányában az adott jármű nem kaphat uniós forgalomba helyezési engedélyt.

Az EU célja, hogy 2050-re senki ne haljon meg közúti balesetben az unió útjain. A statisztikák szerint a balesetek mintegy 90 százaléka emberi hibára vezethető vissza.