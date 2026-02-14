ARÉNA - PODCASTOK
telefon vezetés sofőr veszély kormány baleset // Frightened businessman using cell phone during his drive while about to crash.
Nyitókép: BraunS / Getty Images

Autóvásárlás a láthatáron? Nyárig várni kell, megéri!

Infostart

Július 7-től már nem helyezhető forgalomba új autó egy sor vezetéstámogató elem nélkül. Az EU célja ambiciózus a friss döntéssel: 2050-től nem lehet halálos közúti baleset.

Az Európai Unió egy döntéssel kötelezővé tette az új autókban a vezetéstámogató rendszerek meglétét, így július 7. után már csak ilyen új kocsik kerülhetnek forgalomba.

Mint a Vezess.hu összeállításából kiderül, az unió már két éve kötelezővé tett egyes elemeket – vészfékasszisztens, éberségfigyelő rendszer, sávtartó automatika, guminyomásjelző, sebességasszisztens –, és el kellett jutni az alkohoszondás indításgátló csatlakozási lehetőségére is. A mostani új elemek:

  • intelligens, GPS- és táblaalapú sebességhatár-felismerő (ISA), amely hangjelzéssel és a pedál nyomatékával is jelez
  • feketedoboz (tárolja a sebesség- és fékezésadatokat)
  • alkoholszondás indításgátló
  • fejlettebb fáradtságérzékelő, figyelemfigyelő rendszerek (kamerás tekintetfigyelő, szenzoros vezetéskontroll)
  • mobilozásgátló
  • vészfékjelzés a mögöttes forgalomnak
  • tolatóradar
  • felülbírálható sávtartó asszisztens

Az új szabályoknál pedig már nem a gyártási dátum számít. Ha egy autót korábban gyártottak, de csak 2026. július 7. után helyeznék forgalomba, akkor is tartalmaznia kell az előírt rendszereket. Ezek hiányában az adott jármű nem kaphat uniós forgalomba helyezési engedélyt.

Az EU célja, hogy 2050-re senki ne haljon meg közúti balesetben az unió útjain. A statisztikák szerint a balesetek mintegy 90 százaléka emberi hibára vezethető vissza.

