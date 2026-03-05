ARÉNA - PODCASTOK
Large pothole in Montreal, Canada.
Nyitókép: Marc Bruxelle/Getty Images

Sokkal több a kátyúkár a szokásosnál – itt vannak a számok

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A kemény télben tönkrement utak miatt sokkal több a kátyúkár a szokottnál: januárban hatszor annyi volt, amint tavaly, majd februárra megtízszereződött a januári adat az egyik nagy biztosító számai szerint.

Az utóbbi években a megszokottnál keményebb tél miatt megugrott a casco káresetek száma. Az alattomos kátyúkárok leggyakrabban a gumiabroncsot és a felnit érintik, de nem ritka a futómű sérülése sem – írja a 24.hu az Allianz Hungária kárstatisztikái alapján

A biztosító a kátyúkárokat nem külön kategóriában, hanem casco töréskárként tartja nyilván, a kárleírások alapján azonban egyértelmű növekedés látszik.

Januárban még jellemzően minden második napra jutott egy kátyúkár, február első felében már naponta több mint háromszor hivatkoztak kátyúra az ügyfelek, ez pedig közel tízszeres emelkedés

– közölte a biztosító. De már a januári, alacsonyabb esteszám is hatszorosa a tavaly januárinak.

A kátyúkárok leggyakrabban a gumiabroncsot és a felnit érintik, de nem ritka a futómű sérülése sem. Előfordul, hogy egy nagyobb úthiba egyszerre két kereket is tönkretesz.

A kemény hidegek utáni havas, latyakos időjárása tovább rontotta a helyzetet: a hóréteg gyakran elfedte az úthibákat, így a sofőrök sokszor csak későn észlelték a veszélyt. Akadt olyan eset is, amikor a kátyúból felverődő aszfaltdarab a jármű alját találta el, megrongálva a padlólemezt és a hűtőrendszer vezetékét, ami miatt a gépkocsit el kellett szállítani.

„A kátyúkárok kockázatát ráadásul tovább növelhetik a téli látási viszonyok és az olyan tevékenységek, amik elvonják a figyelmünket a vezetésről. Ezt azért különösen fontos hangsúlyozni, mert egy korábbi felmérésünk szerint vezetés közben

  • a sofőrök 49 százaléka rendszeresen állítgatja a navigációt,
  • 19 százalék mobiltelefont használ,
  • 44 százalék eszik‑iszik,
  • 27 százalék a velük utazókkal foglalkozik,
  • 30 százalék nézelődik a környezetre.

Ezek a vizuális figyelemelterelések éppen azt a néhány kritikus tizedmásodpercet vehetik el, amely a kátyú időben történő észleléséhez és kikerüléséhez szükséges” – szögezi le Borbély Krisztián, az Allianz Hungária Zrt. kárrendezési igazgatóságának vezetője..

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy

kátyúkárok esetében a casco biztosítás töréskár fedezete nyújt védelmet, a kötelező felelősségbiztosítás önmagában nem fedezi

az ilyen jellegű károkat.

2026. március 5. 08:48
