2026. január 1. csütörtök Fruzsina
Nyitókép: Darwel/Getty Images

A megengedett sebesség két és félszeresével száguldott – nagy ára volt

Infostart

Könnyen a halálba is száguldhatott volna – hívta fel a figyelmet a rendőrség.

Pécs belterületén 50 km/h helyett 124 km/h sebességgel száguldott egy autós. A mutatványt 312 000 forint közigazgatási bírsággal és 8 büntető ponttal „jutalmazta” a Baranya vármegyei rendőrség.

Mint írták, bár a számok önmagukban is beszédesek, a valódi tét nem a pénzbírság: egy ilyen sebességtúllépésnél a sofőrnek esélye sincs váratlan helyzetekben korrigálni, ezzel pedig nemcsak saját, hanem mások életét is kockára teszi.

„Szerencsére ebben az esetben nem történt tragédia, és mi azon dolgozunk, hogy ez így is maradjon. Kérünk titeket, ne a sebességmérő mutatója, hanem a biztonság és a türelem legyen a mérvadó!” – olvasható a hatóság Facebook-bejegyzésében.

Autó    A megengedett sebesség két és félszeresével száguldott – nagy ára volt

