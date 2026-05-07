ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.23
usd:
304.74
bux:
135899.33
2026. május 7. csütörtök Gizella
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
használt autó autóvásárlás Row of cars in a car park.
Nyitókép: northlightimages/Getty Images

Vesszük az import kocsit, mint a cukrot

Infostart / MTI

Ebben a hónapban már egyértelműen a vásárlók számára kedvező devizaárfolyam pörgette a forgalmat, az euró jegyzése négy éve nem látott, 360 forint közeli szintre süllyedt ebben az időszakban.

Továbbra is szokatlanul magas növekedést ért el a használtautó-import, áprilisban a DataHouse adatai szerint 12 821 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 23,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, 10 378-at – közölte a JóAutók.hu internetes portál szerdán.

Kiemelték, ebben a hónapban már egyértelműen a vásárlók számára kedvező devizaárfolyam pörgette a forgalmat, az euró jegyzése négy éve nem látott, 360 forint közeli szintre süllyedt ebben az időszakban.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta, a használtautó-behozatal számai immár február óta tartósan a 12 ezer felettiek. Míg a februári és márciusi adatokban még jórészt a januári extrém időjárás miatt elmaradt beszerzések korrekciója látszódott, áprilisban már a csökkenő euróárfolyam ösztönözte a külföldi piacokon vásárlókat. Ugyanannyi hazai fizetőeszközből jelenleg mintegy 10 százalékkal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni, mint egy évvel ezelőtt – magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Mint kifejtették, a 16,5 átlagéletkorú magyar személyautópark érdemi fiatalodását a meglóduló használtimporttól sem lehet várni, mivel a behozott járművek átlagéletkora 12 év.

A kedvező árfolyam mellett a következő hónapokban az import összetételében kismértékű elmozdulás lehet remélhetően a fiatalabb, jobb minőségű autók felé – emelte ki a JóAutók.hu szakértője.

A tájékoztatás szerint a behozott használt autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen (12,6 százalék), a Ford (8,7 százalék) pedig immár stabilizálta második helyét az Opel (8,3 százalék) előtt. Az Audi (6,5 százalék) a negyedik, az ötödik helyen a Toyota (5,7 százalék), míg a hatodikon a Hyundai (5,3 százalék) áll.

A közleményben kitértek arra, hogy a használtautó-import 48 712-es darabszáma 2026 első négy hónapjában 18,8 százalékkal haladta meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 41 008-as értéket. Az újautó-eladások száma ezzel szinte megegyező volt, a 48 291 forgalomba helyezett új személygépkocsi 10,5 százalékkal több az egy évvel korábbi 43 691-nél.

Kezdőlap    Autó    Vesszük az import kocsit, mint a cukrot

közlekedés

autó

használt autó

kocsi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szemész professzor: néha ki kell nézni az ablakon, különben megvakulunk

Szemész professzor: néha ki kell nézni az ablakon, különben megvakulunk

Járványszerűen terjed a rövidlátás, és ennek egyik oka az, hogy a mobiltelefonozás és a számítógép-használat miatt egész nap közelre nézünk. Erről a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. A szakember szerint ennek érdekében Kínában bevezettek egy új iskolaépítési módszert is.
Tanulnak a tiszás képviselők

Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Benyújtották az Országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Gulyás Gergely: mindenkit meg fogunk védeni, akit alaptalanul rágalmaznak

Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt

Vitézy Dávid: véget kell vetni a vizuális környezetszennyezésnek

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai az ÁSZ honlapján

VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

A szombathelyi azbesztburkolatot egy környezetvédelmi szakemberek által javasolt technológiával, kísérleti jelleggel fedi be a város önkormányzata, így megszüntetve a káros kiporzást egy rövidebb szakaszon. Ha sikerrel járnak, ezt alkalmazhatják majd másutt is, a végső cél pedig a teljes lefedés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló különbségek a benzinkutakon: nem minden országban érzik ugyanúgy a drágulást az autósok

Sokkoló különbségek a benzinkutakon: nem minden országban érzik ugyanúgy a drágulást az autósok

A GKI legfrissebb elemzése az üzemanyagok jelenlegi megfizethetőségét vizsgálja hazánkban, az unióban és a V3-as országokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran considering US proposal to end war, official says

Iran considering US proposal to end war, official says

The White House reportedly believes it could be closing in on a 14-point memorandum of understanding with Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 16. 16:44
Családi házba rohant egy autó Bugyi határában, lakhatatlanná vált az épület – képek
2026. március 16. 06:20
Autós rémálom Budapest határában, ráadásul több napig
×
×