Vesszük az import kocsit, mint a cukrot

Továbbra is szokatlanul magas növekedést ért el a használtautó-import, áprilisban a DataHouse adatai szerint 12 821 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 23,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, 10 378-at – közölte a JóAutók.hu internetes portál szerdán.

Kiemelték, ebben a hónapban már egyértelműen a vásárlók számára kedvező devizaárfolyam pörgette a forgalmat, az euró jegyzése négy éve nem látott, 360 forint közeli szintre süllyedt ebben az időszakban.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta, a használtautó-behozatal számai immár február óta tartósan a 12 ezer felettiek. Míg a februári és márciusi adatokban még jórészt a januári extrém időjárás miatt elmaradt beszerzések korrekciója látszódott, áprilisban már a csökkenő euróárfolyam ösztönözte a külföldi piacokon vásárlókat. Ugyanannyi hazai fizetőeszközből jelenleg mintegy 10 százalékkal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni, mint egy évvel ezelőtt – magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Mint kifejtették, a 16,5 átlagéletkorú magyar személyautópark érdemi fiatalodását a meglóduló használtimporttól sem lehet várni, mivel a behozott járművek átlagéletkora 12 év.

A kedvező árfolyam mellett a következő hónapokban az import összetételében kismértékű elmozdulás lehet remélhetően a fiatalabb, jobb minőségű autók felé – emelte ki a JóAutók.hu szakértője.

A tájékoztatás szerint a behozott használt autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen (12,6 százalék), a Ford (8,7 százalék) pedig immár stabilizálta második helyét az Opel (8,3 százalék) előtt. Az Audi (6,5 százalék) a negyedik, az ötödik helyen a Toyota (5,7 százalék), míg a hatodikon a Hyundai (5,3 százalék) áll.

A közleményben kitértek arra, hogy a használtautó-import 48 712-es darabszáma 2026 első négy hónapjában 18,8 százalékkal haladta meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 41 008-as értéket. Az újautó-eladások száma ezzel szinte megegyező volt, a 48 291 forgalomba helyezett új személygépkocsi 10,5 százalékkal több az egy évvel korábbi 43 691-nél.