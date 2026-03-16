Családi házba rohant egy autó Bugyi határában, lakhatatlanná vált az épület – képek

Bugyi határában, vasárnap este történt a baleset. Az ütközés erejétől a ház fala beszakadt, az épület lakhatatlanná vált. A délegyházi önkéntes tűzoltók a gépkocsi sofőrjét kézi erővel kiemelték a roncsból, áramtalanították és átvizsgálták a járművet – tájékoztatott a katasztrófavédelem a közösségi oldalán.

Mint írják, az autó vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. A házban három ember tartózkodott, szerencsére nem sérültek meg, a lakhatásukról ideiglenesen az önkormányzat gondoskodott.

