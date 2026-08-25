Szakértők megkérdőjelezik, hogy Andy Burnham kijevi bejelentése valóban azonnali fenyegetést jelent-e az oroszoknak. A brit kormányfő hétfőn közölte: átadja a brit–francia SCALP-rakéták brit komponenseinek tervrajzait. Ezzel Kijev – a francia támogatást már korábban megszerezve – maga tudja majd gyártani a francia rakétát, amelynek megfelelője a háborúban már többször bevetett, pusztító erejű brit Storm Shadow.

„A britek Kijev oldalán harcolnak és módszeresen olajat öntenek a tűzre és azon mesterkednek, hogy megakasszák a haladást a békefolyamatban. Fegyveres erőink kutatnak a rakéták gyárai után és lépéseket tesznek eme pontok megsemmisítésére” – reagált Moszkvában Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő.

A SCALP rakéta komoly pusztító erővel bír, különösen a megerősített bunkerek és parancsnoki állások ellen eredményes. Például ilyennel döntötték romba a Fekete-tengeri orosz flotta főparancsnokságát a Krímben. Viszont nem repül olyan messzire, mint Ukrajna, mostanra fejletté vált drón-armadája. A hatótávolsága körülbelül 250 kilométer, illetve egy könnyű, de gyengébb töltet esetén közel a duplája.

Mindez valójában azt jelenti, hogy a SCALP inkább a fronthoz közeli régiókban zavarhatja meg a logisztikát, utánpótlást és az orosz műveletek irányítását, de

a hátországban nem tud a hadigazdaságot bénító, súlyos pusztítást előidézni.

Szakértők szerint ezért a SCALP nem hoz majd radikális változást a háborúban, inkább egy „kis lépés előre”. Elisabeth Braw, az Atlanti Tanács nevű szellemi műhely elemzője a BBC-nek nyilatkozva úgy értékelte, hogy a britek a „lassan főzni a békát” elvet követve mindig csak annyival növelik a nyomást, amire Oroszország még nem vág vissza.

Michael Clarke, a Sky News védelmi szakértője megjegyezte: a tervek átadása nem jelenti azt, hogy Ukrajnában azonnal beindulna a tömeggyártás. „Talán a jövő évre lesz nekik elegendő számú” – mondta. Azt is hozzátette, hogy az eszköz több „feláldozható álcarakéta” társaságában repül, hogy megtévesszék és túlterheljék az ellenség radarrendszerét és légvédelmét. A MALD nevű álcarakétát azonban az amerikaiak gyártják, tehát az ő jóváhagyásuk kell a használatához.

Továbbá: a közvetlenül a felszín felett repülő SCALP-nak naprakész topográfiai adatokkal kell rendelkeznie, ezekhez ugyanígy amerikai jóváhagyásra van szükség, mert az adatokat amerikai műholdak szolgáltatják, mindez tehát a washingtoni politikai széljárás függvénye.

Közben Andy Burnham is kapott egy „ajándékot” Kijevtől: kommentárok szerint az ukránok „kincsesbányának” számító harctéri adatokat adnak át a briteknek az orosz fegyverek fajtáiról, hadviselés módjáról és még a technika és a katonák mozgásának hangjáról is, amelyekkel mesterséges intelligenciára épülő fegyvereket fejleszthetnek majd.