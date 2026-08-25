ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.09
usd:
309.34
bux:
151539.19
2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és felesége, Olena Zelenszka Andy Burnham brit miniszterelnök (b) társaságában az ukrán függetlenség napja alkalmából tartott ünnepségen a kijevi Szent Szófia-székesegyház elõtt 2026. augusztus 24-én. Ukrajna 35 éve, 1991. augusztus 24-én vált függetlenné a Szovjetuniótól.
Nyitókép: MTI/AP/AFP pool/Henry Nicholls

Mekkora veszélyt jelent Ukrajna új fegyvere? Moszkva máris fenyegetőzik

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti azokat a gyárakat, ahol Ukrajnának adott brit rakétákat és drónokat gyártanak. A brit kormányfő hétői, kijevi útján tette lehetővé, hogy Ukrajna a nyugati fegyvergyártók korlátozásai nélkül tudja használni a SCALP-raktékat. De vajon mekkora fenyegetés ez Moszkvának?

Szakértők megkérdőjelezik, hogy Andy Burnham kijevi bejelentése valóban azonnali fenyegetést jelent-e az oroszoknak. A brit kormányfő hétfőn közölte: átadja a brit–francia SCALP-rakéták brit komponenseinek tervrajzait. Ezzel Kijev – a francia támogatást már korábban megszerezve – maga tudja majd gyártani a francia rakétát, amelynek megfelelője a háborúban már többször bevetett, pusztító erejű brit Storm Shadow.

„A britek Kijev oldalán harcolnak és módszeresen olajat öntenek a tűzre és azon mesterkednek, hogy megakasszák a haladást a békefolyamatban. Fegyveres erőink kutatnak a rakéták gyárai után és lépéseket tesznek eme pontok megsemmisítésére” – reagált Moszkvában Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő.

A SCALP rakéta komoly pusztító erővel bír, különösen a megerősített bunkerek és parancsnoki állások ellen eredményes. Például ilyennel döntötték romba a Fekete-tengeri orosz flotta főparancsnokságát a Krímben. Viszont nem repül olyan messzire, mint Ukrajna, mostanra fejletté vált drón-armadája. A hatótávolsága körülbelül 250 kilométer, illetve egy könnyű, de gyengébb töltet esetén közel a duplája.

Mindez valójában azt jelenti, hogy a SCALP inkább a fronthoz közeli régiókban zavarhatja meg a logisztikát, utánpótlást és az orosz műveletek irányítását, de

a hátországban nem tud a hadigazdaságot bénító, súlyos pusztítást előidézni.

Szakértők szerint ezért a SCALP nem hoz majd radikális változást a háborúban, inkább egy „kis lépés előre”. Elisabeth Braw, az Atlanti Tanács nevű szellemi műhely elemzője a BBC-nek nyilatkozva úgy értékelte, hogy a britek a „lassan főzni a békát” elvet követve mindig csak annyival növelik a nyomást, amire Oroszország még nem vág vissza.

Michael Clarke, a Sky News védelmi szakértője megjegyezte: a tervek átadása nem jelenti azt, hogy Ukrajnában azonnal beindulna a tömeggyártás. „Talán a jövő évre lesz nekik elegendő számú” – mondta. Azt is hozzátette, hogy az eszköz több „feláldozható álcarakéta” társaságában repül, hogy megtévesszék és túlterheljék az ellenség radarrendszerét és légvédelmét. A MALD nevű álcarakétát azonban az amerikaiak gyártják, tehát az ő jóváhagyásuk kell a használatához.

Továbbá: a közvetlenül a felszín felett repülő SCALP-nak naprakész topográfiai adatokkal kell rendelkeznie, ezekhez ugyanígy amerikai jóváhagyásra van szükség, mert az adatokat amerikai műholdak szolgáltatják, mindez tehát a washingtoni politikai széljárás függvénye.

Közben Andy Burnham is kapott egy „ajándékot” Kijevtől: kommentárok szerint az ukránok „kincsesbányának” számító harctéri adatokat adnak át a briteknek az orosz fegyverek fajtáiról, hadviselés módjáról és még a technika és a katonák mozgásának hangjáról is, amelyekkel mesterséges intelligenciára épülő fegyvereket fejleszthetnek majd.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Mekkora veszélyt jelent Ukrajna új fegyvere? Moszkva máris fenyegetőzik

oroszország

ukrajna

nagy-britannia

rakéta

andy burnham

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Wagner Péter: óriási gonddal találta magát szemben az USA, de majd megoldják
Aréna

Wagner Péter: óriási gonddal találta magát szemben az USA, de majd megoldják
A Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense szerint az elképzelés az volt, hogy az Európából és a Közel-Keletről felszabaduló erőket vagy visszatelepítik az Egyesült Államokba, vagy a távol-keleti bázisokat erősítik meg. A Fülöp-szigeteken és Ausztráliában ugyan megnőtt a katonai jelenlét, de érdemi változás nem történt az elhárító rakéták hiánya miatt.
VIDEÓ
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.26. szerda, 18:00
Szabó Álmos
úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Betiltották a munkavégzést a debreceni CATL három üzemében, miután a cég saját magát hozta kényelmetlen helyzetbe

Betiltották a munkavégzést a debreceni CATL három üzemében, miután a cég saját magát hozta kényelmetlen helyzetbe

Felfüggesztette a hatóság a munkavégzést a debreceni CATL-akkumulátorgyár három üzemében, miután kilenc dolgozónál fokozott nikkelterhelést azonosítottak – közölte a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium kedden. Ugyanezen a napon a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal megadta a cellagyártó épület első ütemére vonatkozó használatbavételi engedélyt, a második ütemre vonatkozó kérelmet viszont augusztus 19-én elutasította.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriásit kaszált, aki ezekbe a magyar részvényekbe fektetett: újabb történelmi rekord dőlt meg

Óriásit kaszált, aki ezekbe a magyar részvényekbe fektetett: újabb történelmi rekord dőlt meg

Újabb történelmi csúcson zárt kedden a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe.

BBC
Business Sport Travel Science
Dolly Parton, legendary US country singer, dies aged 80

Dolly Parton, legendary US country singer, dies aged 80

The singer died at her home in Nashville, Tennessee, earlier today, her family confirmed in a statement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 25. 18:37
Riadót fújt a medvehelyzet miatt a szlovák idegenforgalmi miniszter
2026. augusztus 25. 08:52
Hét halottat követelt a filmbe illő autós ámokfutás
×
×