ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Jön az AI-jal turbózott Google-kereső

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Még több mesterséges intelligenciát pakol a Google a keresőjébe. Emellett pedig visszatér az „okosszemüveg”-versenybe. Egyes kommentárok szerint a technológiai óriás újabb újítása az online újságírás jövőjét fenyegeti.

„Vége az általunk eddig ismert Google keresőnek” – írta a TechCrunch technológiai portál, és a kaliforniai cég nem is rejtegeti, hogy ez a célja.

Az éves I/O konferencián a vállalat bemutatta az „újragondolt intelligens keresőt”, ami 25 éve a legnagyobb változást hozza a keresőmezőbe.

A felhasználó immár nem linkek listáját kapja, hanem mesterséges intelligencia által hajtott, „interaktív élményben” találja magát. Ha ez még nem elég és a Mátrix című film világából ismert virtuális ügynökök nem elég ijesztők, a cég saját AI „információs ügynökökre” épülő eszközöket ad a keresőhöz. Ezek, az autonóm módon fellépő algoritmusok a felhasználó kívánságára kutakodnak.

Az eredmény: a találati lista inkább hasonlít majd interaktív weboldalakra.

Az újítás azt jelenti, hogy

az algoritmus a felhasználó keresésére legjobban választ adó, vizuális elemeket is tartalmazó mini-oldalt állít össze, azaz nem kell böngészni a különböző site-ok között. Ez viszont újabb csapás a saját tartalmakat gyártóknak, mert még inkább láthatatlanná válnak

– azután, hogy a Google algoritmusfejlesztései az elmúlt években már amúgy is elkezdték elszívni tőlük a forgalmat, és a Facebook segítségével is egyre nehezebb forgalmat elérni „hagyományos” oldalakkal.

Az Insider Gaming videójáték portál szerint a fejlesztés lehet az utolsó szög a koporsóban, különösen ama új oldalaknak, amelyek megpróbálnak ismertté válni, és szerinte nem túlzás, hogy a digitális újságírás halálát is előre vetítheti. Miért? Mert az „információs ügynökök” már azelőtt összeszedik a látogató számára a híreket és információs morzsákat, hogy felmerülne benne a késztetés, hogy rájuk keressen. Az oldal szerint az ügynök gyakorlatilag „kiváltja a legtöbb dolgot, amit független forrásként csinálunk, például, hogy elmagyarázzuk, hogyan érinti a játékosokat egy technológiai frissítés, vagy a kritikákat”.

Ugyanakkor úgy tűnik, az ügynökök egyelőre csak az előfizetők számára lesznek elérhetők – ez viszont növelheti a digitális szakadékot a fizetős és nem fizetős felhasználók közt. Azok a felhasználók, akiknek mindez nem tetszik, még mindig elérhetik a hagyományos találati listát, ha a „web” feliratú fülre kattintanak.

Az új keresődoboz már ezen a héten feltűnik a böngészőkben, míg az ügynökök a nyáron debütálnak.

Ha már a Mátrix című film disztópikus világát említettük, sok néző emlékezhet a szereplők napszemüvegeire. Ha pedig szemüvegről van szó, a Google most megpróbálja beérni a Metát, amely a több filmben feltűnt, ikonikus Ray Ban Wayfarer szemüvegbe épített kamerát, mikrofont, hangszórót és mesterséges intelligenciát.

A Google korábbi próbálkozását az okosszemüveggel nem fogadta lelkesedés, viselőit „glasshole”-nak titulálták, ami nem túl félreérthető utalás arra, hogy az illetőt, finoman fogalmazva nem tartották kultúrembernek. Úgy tűnik azonban, hogy változott a világ: az emberek nagyobb része megbékélt azzal, hogy valaki nem csak a szemébe néz, de fel is veheti a beépített kamerával...

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Jön az AI-jal turbózott Google-kereső

google

mesterséges intelligencia

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget vethet a polgárközeli Európának az új hétéves uniós költségvetésre vonatkozó brüsszeli terv?

Véget vethet a polgárközeli Európának az új hétéves uniós költségvetésre vonatkozó brüsszeli terv?

Az Európai Bizottság által javasolt, a 2028-2034-es időszakra vonatkozó költségvetési terv nem csupán alapjaiban változtatja meg az eddig ismert uniós támogatási rendszereket, de végzetes következményekkel járhat a lakossághoz legközelebb álló, ún. helyalapú politikákra és azok eszközeire.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés

Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés

A forint látványos erősödése miatt idén több területen is tompulnak a külföldi utazások költségei, de ez nem jelent valódi árcsökkenést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Suspect killed after opening fire on Secret Service near White House

Suspect killed after opening fire on Secret Service near White House

Officials say a suspect approached a checkpoint near the building and opened fire, and that a bystander was wounded.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 23. 07:30
Trianon-per Szlovákiában: nem bűncselekmény a dunaszerdahelyi emlékmű felállítása
2026. május 22. 12:54
Boom: az Nvidia 25-szörösére tolta fel az osztalékot
×
×