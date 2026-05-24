Jön az AI-jal turbózott Google-kereső

„Vége az általunk eddig ismert Google keresőnek” – írta a TechCrunch technológiai portál, és a kaliforniai cég nem is rejtegeti, hogy ez a célja.

Az éves I/O konferencián a vállalat bemutatta az „újragondolt intelligens keresőt”, ami 25 éve a legnagyobb változást hozza a keresőmezőbe.

A felhasználó immár nem linkek listáját kapja, hanem mesterséges intelligencia által hajtott, „interaktív élményben” találja magát. Ha ez még nem elég és a Mátrix című film világából ismert virtuális ügynökök nem elég ijesztők, a cég saját AI „információs ügynökökre” épülő eszközöket ad a keresőhöz. Ezek, az autonóm módon fellépő algoritmusok a felhasználó kívánságára kutakodnak.

Az eredmény: a találati lista inkább hasonlít majd interaktív weboldalakra.

Az újítás azt jelenti, hogy

az algoritmus a felhasználó keresésére legjobban választ adó, vizuális elemeket is tartalmazó mini-oldalt állít össze, azaz nem kell böngészni a különböző site-ok között. Ez viszont újabb csapás a saját tartalmakat gyártóknak, mert még inkább láthatatlanná válnak

– azután, hogy a Google algoritmusfejlesztései az elmúlt években már amúgy is elkezdték elszívni tőlük a forgalmat, és a Facebook segítségével is egyre nehezebb forgalmat elérni „hagyományos” oldalakkal.

Az Insider Gaming videójáték portál szerint a fejlesztés lehet az utolsó szög a koporsóban, különösen ama új oldalaknak, amelyek megpróbálnak ismertté válni, és szerinte nem túlzás, hogy a digitális újságírás halálát is előre vetítheti. Miért? Mert az „információs ügynökök” már azelőtt összeszedik a látogató számára a híreket és információs morzsákat, hogy felmerülne benne a késztetés, hogy rájuk keressen. Az oldal szerint az ügynök gyakorlatilag „kiváltja a legtöbb dolgot, amit független forrásként csinálunk, például, hogy elmagyarázzuk, hogyan érinti a játékosokat egy technológiai frissítés, vagy a kritikákat”.

Ugyanakkor úgy tűnik, az ügynökök egyelőre csak az előfizetők számára lesznek elérhetők – ez viszont növelheti a digitális szakadékot a fizetős és nem fizetős felhasználók közt. Azok a felhasználók, akiknek mindez nem tetszik, még mindig elérhetik a hagyományos találati listát, ha a „web” feliratú fülre kattintanak.

Az új keresődoboz már ezen a héten feltűnik a böngészőkben, míg az ügynökök a nyáron debütálnak.

Ha már a Mátrix című film disztópikus világát említettük, sok néző emlékezhet a szereplők napszemüvegeire. Ha pedig szemüvegről van szó, a Google most megpróbálja beérni a Metát, amely a több filmben feltűnt, ikonikus Ray Ban Wayfarer szemüvegbe épített kamerát, mikrofont, hangszórót és mesterséges intelligenciát.

A Google korábbi próbálkozását az okosszemüveggel nem fogadta lelkesedés, viselőit „glasshole”-nak titulálták, ami nem túl félreérthető utalás arra, hogy az illetőt, finoman fogalmazva nem tartották kultúrembernek. Úgy tűnik azonban, hogy változott a világ: az emberek nagyobb része megbékélt azzal, hogy valaki nem csak a szemébe néz, de fel is veheti a beépített kamerával...