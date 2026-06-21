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A holland Crysencio Summerville, miután megszerezte csapata ötödik gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja második fordulójának Hollandia-Svédország mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson

Ronald Koeman: ez közel volt a tökéleteshez

Infostart / MTI

Ronald Koeman szövetségi kapitány szerint közel volt a tökéleteshez a holland labdarúgó-válogatott játéka a Svédország ellen 5–1-re megnyert mérkőzésen a világbajnokság csoportkörének második fordulójában.

Brian Brobbey és Cody Gakpo is duplázott, az utolsó gólt pedig a csereként beállt Crysencio Summerville szerezte a houstoni találkozón.

„Az első gólnál láthattunk mindent, amit látni akartunk” – mondta a szakvezető Gakpo pontos beadásáról és Brobbey befejezéséről, amellyel a hollandok már az ötödik percben vezetést szereztek.

„Fantasztikus passz volt Codytól, és a gól remek kezdést biztosított számunkra, ami mindig önbizalmat ad” – vélekedett Koeman.

Csapata az első fordulóban 2–2-es döntetlent játszott Japánnal, így a három pont megszerzése és a gólkülönbség jelentős javulása nagy örömet okozott.

„Természetesen szükségünk volt erre, hiszen amikor elkezdesz egy tornát, jól akarsz rajtolni. Ez megnyugvást ad a folytatásra” – mondta Koeman.

Megjegyezte, némi nyomás nehezedett rájuk a győzelem miatt, ugyanis ellenkező esetben minden a csoport utolsó fordulójában dőlt volna el. A kapitány szerint sok mindent jól csináltak, de az 5–1-es győzelem ellenére is látszik, hogy bizonyos pillanatokban, amikor az ellenfél megváltoztatta a játékstílusát, túl sokáig tartott, mire felismerték ezt.

„Remek győzelem volt, de elég sok olyan dolog történt, ami miatt azt mondhatjuk: valamit jobban kell csinálnunk. Különben tökéletes mérkőzést játszottunk volna, bár ez azért nagyon közel állt ahhoz” – vélekedett.

Koeman szerint Donyell Malen nem mindig hozott helyes döntéseket védekezésben, ezért a szünetben lecserélték, helyére Summerville állt, aki egy enyhe combizomhúzódás miatt nem volt kezdő.

„Úgy gondolom, Summerville védekezésben erősebb. Sokat beszélünk a játékosokkal arról, hogy gyorsabban ismerjék fel a pályán bekövetkező taktikai változásokat. Megértem, hogy Donyell számára nehéz helyzet, hogy lecseréltem, de ez a csúcsszintű labdarúgás, és csak a csapat teljesítménye számít” – magyarázta.

A végeredmény némileg túlzó, de…

A svédeket irányító Graham Potter szövetségi kapitány pozitívumként említette, hogy jó néhány helyzetet kialakítottak, de a lassú kezdésből tanulniuk kell, hiszen 17 perc után már kétgólos hátrányban voltak. Csapata az első körben 5–1-re verte Tunéziát, ezúttal azonban gyakran eladta a labdát, és nem tudta megfékezni ellenfelét, bár az első ivószünet után legalább elkezdtek helyzeteket kialakítani.

„Jobb csapattól kaptunk ki. A végeredmény némileg túlzó a mi szempontunkból, de néha ez is előfordul a futballban, különösen egy ilyen színvonalú ellenféllel szemben” – nyilatkozta az angol edző.

Hozzátette, nem kezdtek jól, ezért hátrányba kerültek, és ez rányomta a bélyegét a hangulatra. Meglátása szerint az első ivószünet után nagyon jól teljesítettek, némileg módosítottak a taktikájukon, ami javított a helyzetükön.

A Japán elleni, utolsó csoportmérkőzés döntő fontosságú lesz Svédország számára a továbbjutás szempontjából. Potter kijelentette, hogy a hollandok példáját kell majd követniük a gólhelyzetek kihasználásában.

„Voltak jó lehetőségeink, lövéseink, ők viszont hatékonyabbak voltak. Mondhatni, a befejezéseik halálosabbak voltak, a mieink viszont nem, de ez előfordul” – mondta.

Svédországnak 16 kapura lövése volt – a hollandoknak mindössze tíz –, de gólt csak Anthony Elanga tudott szerezni.

„Ragaszkodni fogunk a pozitívumokhoz, ugyanakkor arról is gondoskodnunk kell, hogy jobban védekezzünk, mint eddig” – mondta Potter.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Ronald Koeman: ez közel volt a tökéleteshez

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