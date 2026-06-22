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In the early morning twilight, several commuter trains are approaching a busy railway station.
Nyitókép: EThamPhoto/Getty Images

A győri után egy másik vasúti fővonal is elesett

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A dél-balatoni vonalon hosszabb menetidőre kell számítani, mert Balatonlelle felső és Balatonboglár között váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok – közölte a Mávinform hétfőn a Facebook-oldalán.

A dél-balatoni vonalon a hiba elhárításáig a vonatok várakozni kényszerülnek – írták. A szakaszon vasárnap is váltóhiba nehezítette a forgalmat.

A győri fővonalon Biatorbágy és Herceghalom között továbbra is csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, várhatóan kora délutánig tart a hajnalban megrongálódott felsővezeték helyreállítása. Hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó vonatokra is kell számítani.

  • a nemzetközi vonatok, a Railjetek és EuroCityk teljes útvonalon, eredeti megállási rend szerint közlekednek,
  • a belföldi InterCityk ismét a teljes útvonalon közlekednek, azonban megállnak Budaörsön, Törökbálinton, Biatorbágyon, Herceghalomban, Bicske alsón és Bicskén is
  • a S10-es és S12-es vonatok csak a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Bicske és Győr/Oroszlány között közlekednek
  • Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszok közlekednek
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