A győri után egy másik vasúti fővonal is elesett

A dél-balatoni vonalon a hiba elhárításáig a vonatok várakozni kényszerülnek – írták. A szakaszon vasárnap is váltóhiba nehezítette a forgalmat.

A győri fővonalon Biatorbágy és Herceghalom között továbbra is csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, várhatóan kora délutánig tart a hajnalban megrongálódott felsővezeték helyreállítása. Hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó vonatokra is kell számítani.