A győri után egy másik vasúti fővonal is elesett

A dél-balatoni vonalon a hiba elhárításáig a vonatok várakozni kényszerülnek – írták. A szakaszon vasárnap is váltóhiba nehezítette a forgalmat.
A győri fővonalon Biatorbágy és Herceghalom között továbbra is csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, várhatóan kora délutánig tart a hajnalban megrongálódott felsővezeték helyreállítása. Hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó vonatokra is kell számítani.
- a nemzetközi vonatok, a Railjetek és EuroCityk teljes útvonalon, eredeti megállási rend szerint közlekednek,
- a belföldi InterCityk ismét a teljes útvonalon közlekednek, azonban megállnak Budaörsön, Törökbálinton, Biatorbágyon, Herceghalomban, Bicske alsón és Bicskén is
- a S10-es és S12-es vonatok csak a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Bicske és Győr/Oroszlány között közlekednek
- Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszok közlekednek