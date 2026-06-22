Minden eddiginél drágább lehet egy látogatás Velencébe

Velence frissen megválasztott polgármestere, Simone Venturini akár 50 euróra is emelné a városba egy napra érkező látogatók által fizetendő belépődíjat – írja a The Guardian cikke nyomán a Telex.

Az új polgármester korábban a turizmusért felelős tanácsnok volt, a javaslatának pedig az a célja, hogy még inkább visszatartsa a turistákat a különösen zsúfolt időszakokban.

Velence városa 2024-ben vezetett be belépőt a turisták számára, ennek értelmében április és július között 29 kiemelt napon 5 eurót kellett fizetniük az egynapos turistáknak. A díjat 2025-ben is fenntartották, immár 54 napon alkalmazva, és az utolsó pillanatban érkező kirándulók számára a belépő árát megduplázták. Idén a rendszer már 60 napra terjed ki.

Az intézkedés eddig alig-alig befolyásolta a turisták számát, ellenben az első első évben 2,4 millió euró bevételt hozott a városnak – jóval többet a vártnál.

A velencei vezetés továbbra is úgy véli, hogy hosszabb távon hozzájárulhat ahhoz, hogy az UNESCO világörökségi helyszínként nyilvántartott város kezelni tudja a túlzott turizmus okozta problémákat.

A díj alól mentesülnek azok, akik legalább egy éjszakára szállást foglalnak Velencében, továbbá a Veneto régióból érkező turisták (ahonnan az egynapos kirándulók többsége érkezik), valamint a 14 év alatti gyerekek.