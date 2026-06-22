ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.68
usd:
306.96
bux:
0
2026. június 22. hétfő Paulina
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
On the picture there is a wallet with some Hungarian forint banknotes. The first banknote is a 20000 HUF banknote. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Getty Images/Gabor Meszesan

László Csaba: költségvetési „romhalmazt” örökölt a kormány

Infostart / InfoRádió

László Csaba szerint nehéz gazdasági helyzetet örökölt az új kormány. Mint egy falat kenyérre, annyira szüksége van a magyar gazdaságnak az uniós pénzekre. Ez a forrás lehet a GDP-növekedés motorja – mondta az InfoRádióban a volt pénzügyminiszter, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára a Magyar Tudományos Akadémián tartott Számvetés és újratervezés elnevezésű konferencia szünetében.

Az új kormány által megörökölt költségvetésre a romhalmaz talán az egyik legjobb kifejezés László Csaba szerint. A korábbi pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy nagyon-nagyon sok gond van a költségvetéssel.

Az elfogadott költségvetési hiány 3,7 százalék, tavaly decemberben a kormány hivatalos dokumentumban jelezte, hogy 5 százalék lesz a mértéke, de most, az átadás-átvételnél, már 6,7-7 százalék körüli hiányt vázolt a távozó vezetés az újonnan érkezőknek, és ebben nem biztos, hogy benne van minden „akna” és veszteség. Kiderült ugyanis, hogy voltak olyan tételek, amelyekről biztosan lehetett tudni, hogy idén ki kell fizetni, és mégse tették bele az elfogadott költségvetésbe. László Csaba szerint most zajlik az ilyen „aknák” felmérése, lehetnek túllépések, lehet, hogy nem érkeznek be bevételek.

Arról is beszélt, hogy az elmúlt években sosem sikerült „eltalálni” az államháztartási hiány mértékét. A költségvetési tervezési hibák mellett a másik fő gond az volt, hogy mindig fölülbecsülték a gazdasági növekedést. Szinte majdnem mindig 3-4 százalékos növekedés szerepelt, aztán volt, hogy mínusz lett, fél százalék. Idénre is több mint 4 százalékos növekedést jelzett előre a költségvetés készítésekor a kormány, bevételeket, kiadásokat, mindent ehhez igazítottak, de most neki is úgy tűnik, hogy

ha lesz másfél százalékos növekedés, örülhetünk.

Ez azt is jelenti, hogy kevesebb lesz a bevétel, bizonyos helyeken a kiadás lesz több. Úgy látja, nagyon sok olyan tétel van, ami rontotta a költségvetési helyzetet.

„A szervezeti változások gyorsan megtörténtek, de készíteni kell egy olyan felmérést hetek, hónapok alatt, villámtempóban, amelyből pontosan látni, hogy pontosan mi a helyzet. És ez nemcsak azt jelenti, hogy ezt a József Nádor téren szükséges elvégezni, ahová visszaköltözött a Pénzügyminisztérium, hanem minden egyes intézménynél, minden egyes fejezetnél, minisztériumnál meg kell ezt a munkát csinálni, hogy a valós helyzet láthatóvá váljon. Mert nyilván az adóhivatallal fel lehet mérni, hogy mennyi adó folyhat be. De azt, hogy egyes minisztériumokban milyen olyan kötelezettségek vannak, amelyektől bármilyen kormány van, nem lehet megszabadulni, az egy több hónapos és rengeteg embert érinti munka. Ezt nyilván menedzseli most a Pénzügyminisztérium. Ezzel párhuzamosan az idei év költségvetését meg kell próbálniuk rendbe tenni, plusz elő kell készíteniük a 2027-es költségvetést úgy egy középtávú gazdaságpolitikai, költségvetési keretbe illesztve, aminek a vége az, hogy 2030-ra teljesíteni akarják a maastrichti feltételeket, hogy utána egy-két éven belül beléphessünk az eurózónába” – vázolta a folyamatot. Hozzátette: ezt kell most

3-5 hónap alatt megcsinálni,

mert a költségvetést november-decemberben legkésőbb el kellene fogadni – fogalmazott László Csaba.

Az uniós pénzek költségvetési hatásáról elmondta: ezt ketté kell választani. Az uniós pénzeknek van egy olyan része, amit a magyar kormány már megelőlegezett, a projektek akár le is zajlottak, csak a viták miatt nem kaptuk meg az ellenértékét. Ez a pénz, ha bejön, egyszeri segítség lehet, nem fogja a gazdasági növekedést már megdobni, de segít fékezni az államadósság növekedését, vagy akár még csökkentheti is a mértékét.

„És van az uniós pénzeknek a másik része – de ezt is ketté lehet választani, hogy az hitel vagy egy végleges pénz –, amivel már új projekteket lehet finanszírozni. De

abban is meg kell egyezni – a brüsszeli tárgyalások is erről szóltak –, hogy ebből erőművet építünk, vagy villamosenergia hálózatot fejlesztünk, vagy kórházat építünk, vagy pedagógusbért emelünk.

Ha olyan a kiválasztott feladat, ki kell írni a tendert, ki kell választani a beruházókat – akkor például csak a jövő év közepén kezd el a gazdaságban a növekedésre hatni. De van olyan feladat is, amire rögtön ki lehet fizetni a pénzt például egy béremelés, ami azonnal segíthet a belső kereslet növekedésében. Nagyon-nagyon sok euróról beszélünk, ebben lesznek beruházások, lesznek mindenféle fejlesztések, és lesznek folyó kiadások, amik nagyon gyorsan tudnak adott esetben hatni” – sorolta.

Úgy látja, az uniós pénzek sorságnak rendezése az egyik legfontosabb feladat, mert gyorsan ez tud leginkább segíteni az egész költségvetési helyzeten. László Csaba szerint a magyar gazdaságnak mint egy falat kenyérre, annyira szüksége van ezekre a pénzekre, mert a gazdasági növekedés csökkenésén a következő 1-3 évben az EU-források lehetnek a legnyilvánvalóbb motorok, amik ezen segíthetnek túllépni.

A beszélgetés során szóba került az euróhoz való csatlakozási folyamat is.

A volt pénzügyminiszter szerint általában az szokott lenni a fő szabály, hogy ha alacsony a hiány, akkor csökkenhet az államadósság, az eladósodottság GDP-hez mért aránya.

„De hogyha nagyon alacsony a növekedés, és véletlenül beragadunk egy ilyen csapdába, akkor könnyen megtörténhet, hogy mondjuk 2,9 százalékos lesz az államháztartási hiány a következő 5 évben, és még akkor is nőhet az államadósság. Ez valószínűleg nem az első egy-két évre lesz jellemző, mert ott az uniós pénzek sokat segíthetnek, azok, amelyek csak a cashflow-t javítják, és lehetnek más megtakarítások, de hosszabb távon ez lehet valós kockázat” – mondta.

Rámutatott arra is, hogy a 60 százalékos maastrichti feltétel teljesítését nem szó szerint kell érteni, mert akkor az olaszok, a görögök vagy a belgák sosem tudtak volna belépni az eurózónába. De az, hogy

legyen egy tartósan, hitelsen csökkenő pályán a magyar államadósság,

azt garantálni kell az eurózónába való belépéshez.

Az euró bevezetésének várható időpontja Magyarországon

„Az a menetrend, amit felvázolt az új pénzügyminiszter, hogy 2030-ra kellene teljesíteni a maastrichti feltételeket, azt jelenti, hogy 2031-ben fogják értékelni, hogy ezek a feltételek teljesültek-e, és hogyha erre minden illetékes szerv rábólint, illetve a megfelelő magyar törvények is addigra megszületnek – ez nyilván meg fog történni –, akkor 2032. január 1-től már szerintem minden további nélkül csatlakozhatnánk az eurózónához” – mondta az InfoRádióban László Csaba.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    László Csaba: költségvetési „romhalmazt” örökölt a kormány

költségvetés

mta

konferencia

lászló csaba

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
László Csaba: költségvetési „romhalmazt” örökölt a kormány

László Csaba: költségvetési „romhalmazt” örökölt a kormány
László Csaba szerint nehéz gazdasági helyzetet örökölt az új kormány. Mint egy falat kenyérre, annyira szüksége van a magyar gazdaságnak az uniós pénzekre. Ez a forrás lehet a GDP-növekedés motorja – mondta az InfoRádióban a volt pénzügyminiszter, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára a Magyar Tudományos Akadémián tartott Számvetés és újratervezés elnevezésű konferencia szünetében.
 

Nagy hét jön a magyar gazdaságban

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Miután 13 órától az Országgyűlésben is nyitóbeszéd mond, 15 órakor rendkívüli sajtótájékoztatón is ismerteti a most benyújtandó javaslatokat a kormányfő. Várhatóan Sulyok Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról lesz szó.
 

Magyar Péter nyitja az Országgyűlés újabb kétnapos ülését

Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Moszkva győzni akar, saját céljainak megvalósítását, és nem várja az ukrajnai rendezésről Anchorage-ban aláírt megállapodások teljesülését - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában. Német és francia törvényhozók az eddiginél jóval határozottabb fellépést sürgetnek az orosz árnyékflotta ellen. A képviselők szigorúbb ellenőrzéseket és az olajszankciókat kijátszó tankerek feltartóztatását követelik, miközben Moszkva már olyan ellenintézkedésekkel fenyegetőzik, mint a katonai kíséret biztosítása vagy akár a hajók aláaknázása - írja az RBC Ukraine. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hetfő reggel térdelt le a MÁV a győri vonalon: az M1-es autópályán is katasztrófa közlekedni, érik a káosz

Hetfő reggel térdelt le a MÁV a győri vonalon: az M1-es autópályán is katasztrófa közlekedni, érik a káosz

A győri fővonalon akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban.

BBC
Business Sport Travel Science
Top government figures expect Starmer to announce resignation plans

Top government figures expect Starmer to announce resignation plans

Andy Burnham - who could replace the prime minister - is in Westminster today to be sworn in as MP for Makerfield, after winning a by-election last week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 22. 07:24
Nagy hét jön a magyar gazdaságban
2026. június 22. 07:12
Indulás előtt ezt érdemes tudni, változásokat jelentett be a Wizz Air
×
×