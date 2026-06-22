PM: május végén a hiánycél 90,2 százalékát érte el a központi alrendszer deficitje

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3694,8 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 70,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 182,4 milliárd forintos hiányt mutattak.

Az öthavi deficit 1005,4 milliárd forinttal, 35,9 százalékkal lett nagyobb az egy évvel korábbinál. Központi költségvetés hiánya 34,5, a tb-alapoké 84,2 százalékkal nőtt, az elkülönített alapok többlete 56,5 százalékkal emelkedett, ám ez mindössze 25,6 milliárd forintot jelentett.

A központi alrendszer május végi 17 204,2 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 1136,5 milliárd forinttal, 7,1 százalékkal magasabban alakultak. A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év első öt hónapjához képest 6,0 százalékkal nőttek. Társasági adó jogcímen a 2026. év első öt hónapjában 473,6 milliárd forint realizálódott, amely az előző év egyenlegénél 47,5 milliárd forinttal alacsonyabb. Májusban a társasági adóból származó bevételek 55,6 milliárd forinttal maradtak el az előző év azonos havitól. A bevétel alakulását érdemben befolyásolta, hogy az év végi elszámoláshoz kapcsolódó befizetések június 1-jére tolódtak át, mert a fizetési határidő munkaszüneti napra esett, ugyanakkor a határidő előtti befizetések idén elmaradtak a tavalyitól.

Az általános forgalmi adóból származó bevétel májusban 55,4 milliárd forinttal maradt el az előző év azonos időszakitól. Az év első öt hónapjában általános forgalmi adóból 3444,4 milliárd forint bevétele keletkezett a költségvetésnek, ami az egy évvel korábbi bevételt 133,4 milliárd forinttal, 4,0 százalékkal haladja meg.

A jövedéki adóból származó bevétel 622,2 milliárd forintot tett ki, 8,4 milliárd forinttal többet az egy évvel korábbinál, amiben üzemanyagokra vonatkozó szabályok változása és a forgalom alakulása játszott szerepet.

A személyi jövedelemadó bevétel 2163,5 milliárd forint volt, 111,0 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbi összegnél, amit a bértömeg növekedésének, a családi kedvezmények kiterjesztésének és az egyszeri kifizetésekhez kapcsolódó befizetéseknek az együttes hatásával magyaráz a Pénzügyminisztérium.

Az uniós programok mérlegsoron május végéig 523,9 milliárd forint bevétel keletkezett. Ez az összeg a 1894,0 milliárd forint törvényi előirányzat 27,7 százalékát teszi ki.

A központi alrendszer május végi 21 010,5 milliárd forint összegű kiadásai 2141,8 milliárd forinttal, 11,4 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakának adatát.

A költségvetési szervek kiadásai az év első öt hónapjában 4326,7 milliárd forintot tettek ki, 17,6 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A kiadásból 2925,9 milliárd forint a személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg, ami tartalmazza a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére kifizetett úgynevezett fegyverpénz összegét is.

A közüzemi szolgáltatások támogatása (rezsivédelem) mérlegsoron 582,9 milliárd forint kiadást számoltak el május végéig, ami alig 800 millió forinttal kevesebb a tavalyinál.

A lakástámogatásokra idén fordított 209,6 milliárd forint összegű költségvetési kiadás 148,7 milliárd forinttal meghaladta az előző év azonos időszakának szintjét a Vidéki Otthonfelújítási Program iránt folyamatosan növekvő érdeklődés, másrészt az állami alkalmazottak és a közfoglalkoztatottak részére nyújtott otthontámogatás miatt.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások támogatására 2026 első öt hónapjában fordított, összesen 1191,7 milliárd forint kifizetés 144,5 milliárd forinttal lett magasabb az előző év azonos időszakánál. A teljesítési adatok előző évihez viszonyított magasabb összege a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjának szerződésből fakadó változásából, valamint a közösségi közlekedési és a közüzemi szolgáltatások teljesítésére fordított támogatási igények eltérő ütemezésének kifizetéseiből fakadt – fogalmazott a jelentés.

Az uniós programok kiadásai mérlegsoron 2026. május végéig 769,1 milliárd forint összegű kifizetés történt, a 2761,2 milliárd forintos törvényi előirányzat 27,9 százalékos teljesítését jelenti.

A bevételek és kiadások egyenlegeként adódó 1165,8 milliárd forint összegű nettó kamatkiadás május végéig 905,6 milliárd forinttal lett alacsonyabb az előző évhez képest – emelte ki a jelentés

A központi költségvetés adóssága 2026. május végéig 2556,6 milliárd forinttal növekedett.

A nettó forintkibocsátás 2762,9 milliárd forinttal növelte az adósságot, így segítette a költségvetési hiány egy részének finanszírozását május végéig. A nettó devizakibocsátás, amely 1359,2 milliárd forint összegben hozzájárul a hiány finanszírozásához és a devizabetétállomány növekedéséhez. A forint árfolyamának az elmúlt év végéhez képest bekövetkezett erősödése az adósság devizában fennálló részének forintban számított nyilvántartási értékét 1561,2 milliárd forinttal csökkentette – közölte a PM .