ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.9
usd:
307.43
bux:
139078.43
2026. június 22. hétfő Paulina
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ukrán katonai hírszerzés egyik tagja egy An196-os Liutyi (Haragos) típusú, egyszer használatos támadó drónt készít elõ az orosz erõk elleni bevetésre, egy nem nyilvános ukrajnai helyszínen 2026. május 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

A befektetők már nem csupán tervezgetnek Ukrajnában, hanem hordják is oda a pénzt – mutatjuk, hogyan

Infostart / InfoRádió

A háború ellenére visszatért a külföldi tőke Ukrajnába. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint Ukrajna esete jól mutatja, hogy egy elhúzódó háború vagy geopolitikai konfliktus új helyzetet képes teremteni a befektetési piacon is.

Az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta az ukrán gazdaság számos mélypontot élt meg, mára azonban a háború ellenére visszatért a külföldi tőke Ukrajnába – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

„A jelenlegi adatok alapján azt láthatjuk, hogy a külföldi tőke főképp az újrabefektetett jövedelmek révén van jelen az országban, ez azt jelenti, hogy a korábban már ideérkezett vállalatok az újra befektetett jövedelmeiket hasznosítják. Újabb tőkevonzás azért nem tud megvalósulni, mert a jelenlegi gazdasági és geopolitikai környezet mindezt nem teszi lehetővé, ugyanakkor nagyon fontos jelenség az, amit láthatunk az adatokból, hogy a meglévő vállalatok folyamatosan bővítenek, illetve megpróbálnak a nehéz gazdasági helyzet ellenére is helytállni az ukrán gazdaságon belül” – vázolta.

Szerinte elég sokat változott a befektetések célágazati szerkezete az elmúlt években, például a megújuló energiaforrások mellett az energetikai szektorban is megjelentek a külföldi finanszírozások. Az energetikai szektorban az államnak van többségi tulajdona, ráadásul ez egy stratégiai ágazat, ezért itt a külföldi befektetők tőkebefektetéseket nem tudnak végrehajtani. Ám nagyon sok támadás érte az energetikai infrastruktúrát Ukrajnában, és a külföldi vállalatok hitelekkel, illetve különböző kölcsönökkel elő tudják segíteni ezek helyreállítását. Emellett a megújuló energetika területén is látni lehetett több új szereplő piacra lépését, ami diverzifikálja a piacot.

Az elemző szerint nagyon fontos, hogy

a mezőgazdaságban – amely az ukrán gazdaság egyik húzóágazata – jelentős a külföldi tőke szerepe, 8-10 százalékos,

továbbá a szolgáltatási szektorban és infokommunikációs területen is jelen vannak más országok befektetői.

Szigethy-Ambrus Nikoletta arról is beszélt, hogy a háború megnyitott bizonyos lehetőségeket is Ukrajna számára.

„A háborús helyzet, illetve az elhúzódó konfliktus a védelmi és a katonai technológiai felépítmény esetében is új kategóriát teremtett, hiszen korábban nem volt jellemző az, hogy ebben az ágazatban külföldi szereplők jelentek volna meg, most viszont európai fegyvergyártókkal közös vegyes vállalkozások alakultak. Emellett a helyi termelési kapacitás kiépítésével is próbálkoznak külföldi szereplők ukrán vállalkozókkal közösen, a drón- és katonai technológiai fejlesztések is így valósulnak meg” – mutatott rá.

2024-ben például három ilyen típusú uniós-ukrán közös vállalkozás jött létre a védelmi iparban, így ez később is kitörési pont lehet, mivel a már megszerzett tapasztalatukkal, akár a nyugat-európai technológiák beépítésével versenyképes ágazattá fejleszthető majd ez.

Az elemző hozzátette: Ukrajna esete jól mutatja, hogy egy elhúzódó háború vagy geopolitikai konfliktus milyen új helyzetet képes teremteni a befektetési piacon is, és mennyire képes megváltoztatni a korábbi trendeket.

A cikk Szabó Gergő interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    A befektetők már nem csupán tervezgetnek Ukrajnában, hanem hordják is oda a pénzt – mutatjuk, hogyan

ukrajna

befektetés

szigethy-ambrus nikoletta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Miután 13 órától az Országgyűlésben is nyitóbeszéd mond, 15 órakor rendkívüli sajtótájékoztatón is ismerteti a most benyújtandó javaslatokat a kormányfő. Várhatóan Sulyok Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról lesz szó.
 

Magyar Péter nyitja az Országgyűlés újabb kétnapos ülését

Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter

Nagy hét jön a magyar gazdaságban

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyugdíjpénztári kalkulátort készített az MNB, portfóliónként mutatja a teljesítményt

Nyugdíjpénztári kalkulátort készített az MNB, portfóliónként mutatja a teljesítményt

A megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg számítható ki a jegybank új Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátorával; akár konkrét piaci szereplőknél is - közölte az MNB.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdöbbentő új jogot kapnak a magyarok: kártérítés járhat az egészségkárosító levegő miatt?

Megdöbbentő új jogot kapnak a magyarok: kártérítés járhat az egészségkárosító levegő miatt?

Az Európai Unió szigorúbb, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásaihoz közelítő levegőminőségi irányelvet fogadott el, amelyet a tagállamoknak 2026 végéig kell átültetniük a saját jogrendjükbe.

BBC
Business Sport Travel Science
Top government figures expect Starmer to announce resignation plans

Top government figures expect Starmer to announce resignation plans

Andy Burnham - who could replace the prime minister - will be in Westminster today to be sworn in as MP for Makerfield, after winning a by-election last week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 22. 07:48
László Csaba: költségvetési „romhalmazt” örökölt a kormány
2026. június 22. 07:24
Nagy hét jön a magyar gazdaságban
×
×