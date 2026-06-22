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Egy nő próbálja eltenni a kézipoggyászát a repülőgép ülései fölött található tárolóba.
Nyitókép: Getty Images/ozgurcankaya

Indulás előtt ezt érdemes tudni, változásokat jelentett be a Wizz Air

Infostart / MTI

A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást – közölte a légitársaság.

A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 új géppel, és közel hárommillió ülőhellyel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – írták a közleményben.

Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járatüzemeltetési központban, amely fennakadás esetén azonnal reagálni fog. A szakemberek éjjel-nappal forródróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival és azonnal képesek reagálni. Az operációt mesterséges intelligencia is segíti, emellett az elmúlt évhez hasonlóan a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-vel együttműködésben előrébb hozzák a hajnali első járatok indulását, ezzel kiszámíthatóbbá és stabilabbá téve az egész napos menetrendet. Emellett a Wizz Air a járatok szervezését is úgy módosítja, hogy késés esetén könnyebben tudja korrigálni a felmerülő problémákat – ismertették.

A Wizz Air az utasok közreműködését is kéri, hogy a szokásosnál korábban, a járat indulása előtt legalább két órával érkezennek meg a repülőtérre.

A légitársaság a nyári kihívásokra való tekintettel késési asszisztencia szolgáltatást vezetett be, amely a foglalás során vásárolható meg: a rendszer az utazás napján automatikusan ellenőrzi a járat státuszát, és előre értesíti az utasokat, ha a járatuk több mint két órát késik, vagy törölték, majd egyszerűen kezelhető átfoglalási felületet jelenít meg, ahol az érintettek másik, a célállomásra tartó járatra meghatározott keretösszegig díjmentesen válthatnak jegyet.

Amennyiben a felkínált átfoglalási opciók nem megfelelőek, akkor az érintett utasok 100 százalékban visszakaphatják a foglalásuk árát is, a repülőjegy mellett az utazáshoz megvásárolt szolgáltatások, például Wizz Priority, feladott poggyász költségét, és emellett továbbra is igénybe vehetik az eredeti foglalásban szereplő járatot – emelték ki a közleményben.

Újdonság a Wizz Link szolgáltatás is, amellyel lehetővé válik az eddig külön kezelt foglalások egyesítése,

így amennyiben valaki több városon keresztül szeretne utazni, a foglalásait már egy helyen, egyszerre tudja kezelni.

Felidézték: idén májusban a Wizz Air a teljes hálózatában 99,99 százalékos járatteljesítési arányt ért el, emellett járatainak 82,67 százaléka a kiírt menetrendhez képest 15 percen belül érkezett meg.

A nyári hónapokban a Wizz Air teljes hálózatában, több kontinensen és közel 200 úti célon teljesít napi 1200 járatot 269 repülőgépből álló flottával. A járatok lebonyolításában több mint 4000 légiutaskísérő, valamint több ezer mérnök és üzemeltetési munkatárs vesz részt – ismertették.

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Kezdőlap    Gazdaság    Indulás előtt ezt érdemes tudni, változásokat jelentett be a Wizz Air

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