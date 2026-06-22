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Nyitókép: Unsplash

Itt az új román kormánylista, máris érik a botrány

Infostart / MTI

Szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány számára kér bizalmat a bukaresti parlamenttől Adrian Vestea kormányfőjelölt – de minimális esélye van, hogy többséget tudjon szerezni a parlamentben.

Szociáldemokrata (PSD) és liberális politikusokból, illetve függetlenekből álló kormány számára kér bizalmat a bukaresti parlamenttől Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt, akit a Nemzeti Liberális Párt (PNL) megkérdezése nélkül bízott meg kormányalakítással Nicusor Dan államfő.

Vestea vasárnap este terjesztette a parlament elé az általa javasolt kormány névsorát és programját. A kabinet tíz tagját szociáldemokrata, hatot liberális politikusként, négyet pedig függetlenként tüntettek fel.

A PNL azonban nyilatkozatban mutatott rá, hogy a párt nem tagja Adrian Veştea kormányának, nem vállal politikai felelősséget programjáért, a miniszterjelöltek listáján szereplő politikusok nem a párt nevében járnak el.

Nicusor Dan államfő egy hete adott kormányalakítási megbízást a PNL megkérdezése nélkül Adrian Vesteanak. Gesztusát a nemrég megbukott Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő a párt megosztására irányuló ellenséges lépésként értékelte. Vasárnap Ilie Bolojant választotta elnökévé az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusán.

A jelenlegi PNL-USR-RMDSZ ügyvivő kormányban részt vevő pártok úgy döntöttek, hogy nem szavaznak bizalmat a szociáldemokrata és liberális miniszterekből megalakítandó Vestea-kormánynak, a miniszterelnök-jelölt azonban arra számít, hogy a PSD-nek, a PNL egy részének, valamint néhány szélsőjobboldali párt listáján mandátumot szerzett törvényhozónak a támogató szavazata is elegendő lesz ahhoz, hogy a parlament beiktassa az általa javasolt kormányt.

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Kezdőlap    Külföld    Itt az új román kormánylista, máris érik a botrány

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